Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, quatro lançamentos, incluindo a segunda temporada da série policial Bom dia, Verônica e o documentário Woodstock 99. Já na Apple TV+, a estreia da animação Luck, com dublagem de Gregório Duvivier.

Luck (AppleTV+)

Luck é uma animação sobre a história da corajosa e azarada Sam Greenfield, que se aventura na encantada Terra da Sorte e tem de se aliar a criaturas mágicas para mudar seu destino. Gregório Duvivier empresta sua voz para o gato Bob na versão dublada.

Fanático (Netflix)

Em capítulos de 10 minutos, esta série criada por Dani del Águila, Federico Maniá Sibona e Yago de Torres, com direção de Roger Gueal, conta a história de Quimera, um astro da música espanhola que morre diante dos fãs durante um show. Para Lazaro, fã incondicional do artista, esta pode ser a oportunidade de escapar de uma vida monótona e sem graça e se tornar aquilo que sempre quis: seu ídolo.

Bom dia, Verônica (Netflix)

Uma policial investiga um predador sexual e acaba descobrindo um casal com um segredo horrível e um esquema de corrupção sinistro. Na segunda temporada, dada como morta, Verônica tenta desvendar os mistérios da seita religiosa que promove abuso e corrupção no governo.

Grandes Fracassos: Woodstock 99 (Netflix)

Woodstock 99 deveria ser uma celebração da paz, do amor e da música. Em vez disso, o festival se transformou em um verdadeiro caos, com incêndios, tumultos e muita destruição. Com imagens raras e entrevistas com o público, os artistas e profissionais que trabalharam no evento, esta série documental examina os bastidores e revela a ganância, os egos e as músicas por trás desses três dias de descontrole.

Temporada de Casamentos (Netflix)

Asha (Pallavi Sharda) nunca se sentiu tão viva. Afinal, ela terminou o noivado, abandonou uma carreira de sucesso no setor bancário e se mudou para Nova Jersey para recomeçar a vida. Já a mãe dela, Suneeta, acha que a filha jamais será feliz se não deixar de lado o novo emprego em uma startup para se concentrar em encontrar um marido. Para assumir o controle da situação, Suneeta cria um perfil para Asha na internet com a intenção de encontrar o par “perfeito” para a filha. Assim, aparece Ravi (Suraj Sharma) — ou melhor, os pais de Ravi — que tiveram a mesma ideia para casar o filho. Mesmo relutantes, Asha e Ravi vão a um primeiro encontro desastroso e logo descobrem que estão em momentos diferentes da vida. Percebendo a determinação da mãe, Asha propõe a Ravi um plano que seria benéfico para os dois: fingir que estão namorando até passarem ilesos pela próxima temporada de casamentos. Ao longo de três meses de muitos convites, festas e vestidos, Asha e Ravi acabam descobrindo que têm mais coisas em comum do que pensavam. Talvez os pais deles soubessem o que estavam fazendo...

