Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e comédia, documentários e reality show, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, quatro estreias, incluindo os documentários "Os 13 Sobreviventes da Caverna", sobre o time de futebol juvenil que ficou preso em uma caverna inundada na Tailândia e o caso do jogador de futebol peruano Paolo Guerrero em sua luta no tribunal em torno de seu caso antidoping. Já no Star+, a estreia da série latino-americana "Limbo".

Os 13 Sobreviventes da Caverna (Netflix)

Em 2018, 13 integrantes de um time de futebol juvenil ficaram presos em uma caverna inundada na Tailândia, e o mundo parou para acompanhar. Depois de 17 dias de agonia, eles foram sedados e finalmente resgatados, graças a uma iniciativa internacional que contou com a colaboração de mais de 90 mergulhadores. Este documentário exclusivo conta a história sob o ponto de vista dos garotos e do técnico do time.

Contigo, Guerrero (Netflix)

Esta série documental, baseada em fatos reais narra a história do astro do futebol peruano Paolo Guerrero em sua luta no tribunal em torno de seu caso antidoping quase trágico, mas muito bizarro, antes da Copa do Mundo de 2018. Sonhos pendurados por um fio quando, após um caso obscuro de doping, ele foi suspenso e removido do campeonato mundial. Este caso parou um país inteiro e depois de uma batalha e investigação contra o relógio, Paolo foi provado inocente e seu país viveu o torneio em plena alegria.

100 Medos (Netflix)

Inspirado no livro homônimo, "100 Medos" é a história de Sole, jovem que tenta superar todos os seus grandes medos após a morte da melhor amiga. Dirigido por Andrea Jublin e estrelado por Federica Torchetti, Lorenzo Richelmy, Cristiano Caccamo, Celeste Savino, Anna Ferruzzo e Massimiliano Gallo.

Império da Ostentação (Netflix)

Os asiáticos milionários que todo mundo adora estão de volta para a terceira temporada com ainda mais luxo, glamour e loucuras. Nesta temporada, Kevin e Kim engatam um romance, o relacionamento de Cherie e Jessey é questionado, e a amizade de Kane e Kevin é colocada à prova. Como se tudo isso não bastasse, Christine e Anna, as rainhas de Beverly Hills, começam uma guerra nas redes sociais. Mas algumas coisas não mudam nunca nessa turma: a amizade verdadeira e o estilo impecável.

Limbo (Star+)

“Limbo” apresenta a história de Sofía (Clara Lago), uma jovem milionária que parece ter tudo: uma vida glamurosa, uma família que satisfaz todos os seus caprichos e grandes amigos que são seus cúmplices em um estilo de vida ousado. Quando seu pai (Enrique Piñeyro) morre, ela deve retornar a Buenos Aires, cidade onde nasceu, e enfrentar um intenso legado que inclui o negócio da família, a rivalidade com seus dois irmãos e a descoberta de um lado desconhecido de seu pai. Motivada a provar que pode ser mais que um caro enfeite, Sofía embarcará em uma jornada repleta de obstáculos, mas também de revelações.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.