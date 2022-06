Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, o primeiro final de semana de junho começa com quatro lançamentos, incluindo a quarta temporada da série Borgen e a série documental Policial ou Bandido: O Enigma de Eirik Jensen, sobre o policial mais famoso da Noruega. Já no Disney+, estreia o filme A Extraordinária Garota Chamada Estrela em Hollywood, uma continuação do filme de 2020 sobre a jovem de espírito livre Estrela Caraway (Grace VanderWaal), uma adolescente com uma linda voz cujos simples atos de bondade transformam a vida de todos que a rodeiam.

Interceptor (Netflix)

Depois de ser expulsa injustamente do trabalho que amava no Pentágono, a capitã JJ Collins (Elsa Pataky) passa a comandar uma base solitária de interceptação de mísseis nucleares em pleno oceano Pacífico. Mas a base é ameaçada por um ataque coordenado, e ela fica cara a cara com o carismático vilão Alexander Kessel (Luke Bracey), ex-oficial de inteligência militar determinado a colocar em prática um plano inacreditável. Correndo contra o tempo, Collins precisa usar seu treinamento tático e toda sua expertise militar para definir em quem confiar e impedir Kessel e seus mercenários de concluir essa missão terrível.

Borgen: o Reino, o Poder e a Glória (Netflix)

Birgitte Nyborg acaba de assumir como ministra das Relações Internacionais quando uma empresa descobre petróleo na Groenlândia, um acontecimento que marca o início de uma luta pelo poder no Ártico. Nyborg, política experiente, precisa enfrentar o fato de que, embora os dinamarqueses tenham uma relação de certa superioridade com a Groenlândia, quando se trata dos superpoderes internacionais a Dinamarca é que é a "irmã mais nova" — e algo rebelde.

Esta temporada também acompanha Katrine Fønsmark’s (Birgitte Hjort Sørensen). Depois de ser chefe de imprensa de Birgitte, na nova temporada ela está de volta ao jornalismo, com um emprego importante em um grande canal de televisão.

Policial ou Bandido: O Enigma de Eirik Jensen (Netflix)

Esta série documental analisa o incrível caso contra o policial mais famoso da Noruega e tenta responder à pergunta que não quer calar desde que ele foi preso em 2013: será que Eirik Jensen é o melhor policial da história da Noruega ou na verdade é o maior traficante da Escandinávia? Com acesso exclusivo às duas personalidades de Eirik Jensen, a série traz personagens carismáticos, que contam suas histórias inacreditáveis a partir do primeiro encontro com Eirik até o julgamento dele, em 2020. Quem será que está dizendo a verdade?

A Extraordinária Garota Chamada Estrela em Hollywood (Disney+)

A produção é uma continuação do filme de 2020 do Disney+ sobre a jovem de espírito livre Estrela Caraway (Grace VanderWaal), uma adolescente com uma linda voz cujos simples atos de bondade transformam a vida de todos que a rodeiam.

O novo filme original acompanha a jornada de Estrela além da cidade de Mica, no Arizona, para um mundo muito maior e repleto de música, sonhos e possibilidades. Quando sua mãe Ana (Judy Greer) é contratada como figurinista em um filme, elas se mudam para Los Angeles, onde Estrela rapidamente se envolve com uma eclética variedade de personagens. Entre eles estão os irmãos aspirantes a cineastas Evan (Elijah Richardson) e Terrell (Tyler Jackson Williams); Sr. Mitchell (Judd Hirsh), um dos vizinhos de Estrela; e Roxanne Martel (Uma Thurman), uma musicista que Estrela admira e encontra em seu caminho.

Turbulências de Verão (Netflix)

Nesta série adolescente, uma menina rebelde dos Estados Unidos encontra um lar, amigos e a onda perfeita ao chegar a uma pequena cidade australiana que respira surfe 24 horas por dia.

