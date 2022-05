Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre reality show e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix três estreias, incluindo a segunda temporada de Império da Ostentação e o filme sobre a segunda Guerra Mundial, O Soldado que Não Existiu. Já na Apple TV+, estreia a série A Serpente de Essex, baseada no livro homônimo.

Império da Ostentação (Netflix)

Os asiáticos milionários que todo mundo adora estão de volta com ainda mais luxo, glamour e loucuras. Nesta temporada, Kevin e Kim engatam um romance, o relacionamento de Cherie e Jessey é questionado, e a amizade de Kane e Kevin é colocada à prova. Como se tudo isso não bastasse, Christine e Anna, as rainhas de Beverly Hills, começam uma guerra nas redes sociais. Mas algumas coisas não mudam nunca nessa turma: a amizade verdadeira e o estilo impecável.

Beleza Impiedosa (Netflix)

Há 15 anos, Don e Grace Bhengu testaram um produto tóxico em um grupo de crianças em situação de rua. Agora, uma das duas únicas sobreviventes, Zinhle Manzini, volta em busca de vingança. Para destruir os Bhengu, Zinhle se torna uma força invisível que expõe os segredos da família. Mas ao longo do caminho, pessoas inocentes começam a sofrer, e Zinhle pode ser consumida pela própria escuridão. Agora, ela precisa decidir entre a justiça e a vingança a sangue frio.

O Soldado que Não Existiu (Netflix)

O ano é 1943. Os Aliados estão determinados a acabar com o domínio de Hitler na Europa e planejam um ataque na Sicília, mas enfrentam um desafio praticamente impossível: proteger as forças invasoras de um massacre. A missão fica por conta dos oficiais da inteligência Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen). Os dois criam a estratégia de desinformação mais genial e ilógica da Segunda Guerra Mundial, com um agente secreto improvável: um homem morto. "Operation Mincemeat" conta a extraordinária história real de uma ideia que mudou o rumo da guerra, desafiando a lógica, arriscando milhares de vidas e deixando seus criadores à beira de um ataque de nervos.

A Serpente de Essex (AppleTV+)

A Serpente de Essex conta a história da viúva Cora Seaborne (Claire Danes) que se muda de Londres para Essex para investigar relatos de uma serpente mítica. Ela se une ao vigário da cidade (Tom Hiddleston), mas, quando uma tragédia acontece, os moradores locais a acusam de atrair a criatura. Baseado no romance de Sarah Perry.

Dollface (Star+)

A série apresenta Jules (Kat Dennings), uma jovem que precisa encarar uma grande mudança de vida depois de ter seu relacionamento de longa data terminar. Isolada das amigas e de grande parte das pessoas de quem era próxima por conta do relacionamento, ela precisa se reencontrar e reconstruir alguns laços.

Na nova temporada, Jules enfrenta uma fase pós-pandemia e pós-desilusões, além de estar prestes a completar 30 anos. Reunida com suas amigas, ela deve manter o grupo unido enquanto cada uma delas segue seu caminho e constrói um relacionamento mais profundo consigo mesma.

