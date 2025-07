Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, séries e filmes, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia do filme Uma Mulher Comum, sobre a história de Milla, uma socialite que acredita ter contraído uma doença misteriosa e incurável aos 36 anos, e estreia da série documental Hitmakers, que acompanha doze dos melhores compositores e produtores da indústria, que se reúnem com a importante missão de criar sucessos para as maiores estrelas da atualidade. Confira trailers.

Toxic (Mubi)

Ambientado na Lituânia pós-soviética, Toxic retrata a amizade intensa entre duas adolescentes presas entre o desejo de fuga e a pressão de um sistema que explora seus corpos. Baseado em fatos reais e inspirado na experiência da diretora Saulė Bliuvaitė, vencedora do Leopardo de Ouro em Locarno, é um filme de amadurecimento cru, visualmente impactante, com duas atuações comoventes.

Until Dawn: Noite de Terror (HBO)

Um ano após o misterioso desaparecimento de sua irmã, Clover e seu grupo de amigos viajam para um vale remoto em busca de respostas. Lá encontram um centro de visitantes abandonado e o que parecia ser uma despedida se transforma em um pesadelo interminável. Um a um, eles começam a ser perseguidos e assassinados, apenas para reviver a mesma noite repetidas vezes, enfrentando uma nova ameaça a cada ciclo.

Uma Mulher Comum (Netflix)

Milla é uma socialite que acredita ter contraído uma doença misteriosa e incurável aos 36 anos. Como se não bastasse estar confusa pelos sintomas físicos, ela também enfrenta a descrença e a rejeição da própria família. Só quando começa a sabotar a perfeição de sua vida cor-de-rosa é que Milla consegue se transformar em uma pessoa sã — e impura.

Hitmakers (Netflix)

Por trás de cada sucesso musical, existem grandes compositores. A nova série documental Hitmakers, acompanha doze dos melhores compositores e produtores da indústria, que se reúnem com a importante missão de criar sucessos para as maiores estrelas da atualidade, como John Legend, Shaboozey e Lisa do Blackpink. O público vai acompanhar em primeira mão o caos criativo, os riscos emocionais e as conquistas pessoais desses profissionais, que correm contra o tempo em meio a muitas tensões. Afinal, esta série não é só sobre composição musical… é sobre a jornada rumo ao sucesso.

Acapulco (Apple TV+)

Máximo está de volta ao resort Las Colinas na estreia a quarta e última temporada da série de comédia Acapulco. Na quarta temporada, o Máximo dos dias atuais (Eugenio Derbez) trabalha incansavelmente para restaurar o resort Las Colinas à sua antiga glória antes da grande reabertura. Em 1986, quando um concorrente conquista o primeiro lugar no ranking anual dos “Melhores Hotéis de Acapulco”, o jovem Máximo fará o que for preciso para voltar ao topo e garantir o futuro do Las Colinas.