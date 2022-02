Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo a série documental jeen-yuhs: Uma Trilogia Kanye, sobre o rapper americano Kanye West, e o documentário Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing. Já na Amazon Prime Video, o destaque fica para a 4ª temporada da série Maravilhosa Sra. Maisel.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

jeen-yuhs: Uma Trilogia Kanye (Netflix)

Com direção de Clarence “Coodie” Simmons e Chike Ozah, o revolucionário documentário jeen-yuhs: Uma Trilogia Kanye é um retrato íntimo e revelador da história de Kanye West, desde o começo da carreira até a vida atual como artista reconhecido mundialmente.

Space Force (Netflix)

A segunda temporada de Space Force começa com confusão: o general Naird e sua azarada equipe precisam provar seu valor a uma nova administração e, ainda por cima, lidar com desafios interpessoais. Agora, resta saber se o grupo vai se unir ou desmoronar de vez com toda essa pressão.

Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing (Netflix)

No chocante documentário Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing, a cineasta indicada ao Oscar Rory Kennedy revela a negligência e a ganância corporativa que levaram a dois acidentes aéreos com o Boeing MAX 737 no intervalo de apenas 5 meses. O filme apresenta os impactos de uma cultura de redução de custos imprudente e de omissão da empresa, além de lançar luz sobre questões maiores, como a influência corruptora de Wall Street e o efeito devastador do ethos do mundo corporativo sobre as vidas humanas nos EUA. Com a participação de especialistas em aviação, novos jornalistas, antigos funcionários da Boeing, membros do Congresso dos Estados Unidos, além de familiares das vítimas.

Maravilhosa Sra. Maisel (Amazon Prime Video)

Na quarta temporada de Maravilhosa Sra. Maisel, o ano é 1960 e a mudança está no ar. Procurando aprimorar seu ato, Midge encontra um show com total liberdade criativa. Mas ocompromisso com sua arte - e os lugares para onde a leva - cria um abismo entre ela, a família e os amigos. Os novos episódios contarão com as participações de Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

Lov3 (Amazon Prime Video)

Lov3 é uma comédia que explora os conceitos de amor, sexo e relacionamento através da história de três irmãos para quem o modelo de casamento dos pais já não serve mais. Ana (Elen Clarice) e os gêmeos Sofia (Bella Camero) e Beto (João Oliveira) têm pouca coisa em comum: são irmãos, moram em São Paulo, e se recusam a experimentar amor e sexo da mesma maneira que seus pais. Isso se torna ainda mais forte quando a mãe deles, Baby (Chris Couto), resolve abandonar o marido, Fausto (Donizete Mazonas), e um casamento de 30 anos.

Ana tem 33 anos e reata com o ex-marido Artur (Drayson Menezes) sem, contudo, abrir mão de ficar com quem quiser. Sofia tem 24 anos, acabou de ser demitida do milésimo emprego, e precisa dividir o teto com um trisal que não a reconhece como parte da relação. E Beto é um jovem gay que só sente atração por homens héteros que o dispensam, e agora precisa conquistar sua autoestima.