Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo o documentário O Golpista do Tinder e a série de comédia Murderville. Já na HBO Max, o destaque fica para a segunda temporada da série Raised by Wolves.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

O Golpista do Tinder (Netflix)

Não é fácil achar o amor online, então Cecilie mal consegue acreditar quando encontra um lindo playboy bilionário e ele se mostra o homem de seus sonhos. Mas, quando ela descobre que esse empresário internacional não é quem diz ser, esse sonho acaba virando pesadelo. Quando o conto de fadas termina, começa a vingança. Cecilie descobre os outros alvos dele e, juntas, elas não são mais vítimas: O Golpista do Tinder vai pagar. Dos produtores de O Impostor e Don't F**k with Cats: Uma Caçada Online, este documentário impressionante acompanha a descoberta da verdadeira identidade dele e a luta para levá-lo à justiça.

Murderville (Netflix)

Conheça o detetive sênior da divisão de homicídios Terry Seattle (Will Arnett). Para Terry, cada dia representa um novo caso de homicídio e uma nova parceria com uma celebridade convidada. Mas a pegadinha é: a estrela convidada de cada episódio não recebeu o roteiro e não faz ideia do que vai acontecer, mas terá que improvisar toda a investigação ao lado de Terry Seattle... e caberá a ela descobrir quem matou a vítima. Garanta sua passagem só de ida para Murderville.

Reze pelas Mulheres Roubadas (Netflix)

Em uma cidade solitária nas montanhas do México, Ana e duas amigas mantêm os cabelos curtos, invadem casas abandonadas e têm esconderijos subterrâneos para fugir do perigo de sequestro. No universo impenetrável do trio, há magia e alegria de sobra. No mundo real, as mães ensinam as filhas a fugir de quem busca escravizá-las ou matá-las. Até que um dia, uma delas não volta ao esconderijo a tempo. Adaptação livre do romance homônimo de Jennifer Clement, escrito em 2014.

Raised By Wolves (HBO Max)

Após a primeira temporada, as diferenças ideológicas dividiram ainda mais o planeta, deixando a raça humana à beira da extinção e com a incerteza do que o futuro trará para o planeta Kepler-22b. Durante os 10 episódios da primeira temporada, o androide Pai e a ginoide Mãe pousaram no planeta Kepler-22b, um lugar deserto e cheio de ameaças, com a missão de cuidar de um grupo de crianças humanas e protegê-las de qualquer perigo.

Na segunda temporada, os companheiros androides Mãe e Pai terão que superar intermináveis conflitos e problemas, depois que eles, junto com seu grupo de seis crianças humanas, se unem à recém-formada colônia ateísta, localizada na misteriosa zona tropical do planeta. Fazer parte dessa estranha nova sociedade é apenas o começo de seus problemas, pois o "filho natural" de Mãe ameaça levar o pouco que resta da raça humana à extinção.

Reacher (Amazon Prime Video)

A série acompanha a história de Jack Reacher, um veterano investigador da polícia militar que recentemente entrou na vida civil. Reacher agora vaga sem rumo, viajando pelo país sem telefone e sem o essencial enquanto explora a nação a que tanto serviu. Quando Reacher chega à pequena cidade de Margrave, Geórgia, ele encontra uma comunidade em choque com o primeiro homicídio em 20 anos. Os policiais o prendem imediatamente e testemunhas afirmam ter visto Reacher na cena do crime. Enquanto ele batalha para provar sua inocência, uma conspiração profundamente arraigada começa a emergir, o que exigirá a mente aguçada de Reacher e sua força física para lidar com ela. Acima de tudo, uma coisa é certa: eles escolheram o cara errado para incriminar.

