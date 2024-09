Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, documentários e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Max, estreia da quarta e última temporada de A Amiga Genial, inspirada no romance de Elena Ferrante. Já no Disney+ estreia da série documental Guga por Kuerten.

Guga por Kuerten (Disney+)

Um campeão dentro das quadras, um ídolo fora delas. Conheça a história de Guga na nova série documental Guga Por Kuerten.

A Amiga Genial (Max)

Chega ao Max a quarta e última temporada de Amiga Genial, sobre a vida de duas meninas de Nápoles que vivem as experiências da infância e adolescência na Itália do pós Segunda Guerra.

Ángel Di María: Quebrando a Barreira (Netflix)

Esta série documental em três partes é um retrato intimista e inédito da vida e da carreira do famoso jogador da seleção argentina de futebol. Da origem humilde às vitórias na Copa América e na Copa do Mundo, a série acompanha os sacrifícios, as frustrações, as conquistas e os triunfos de um dos jogadores mais importantes de sua geração, revelando o ser humano por trás do atleta.

Em Busca de uma Filha (Netflix)

Cathy Terkanian recebe uma notícia devastadora de que a filha entregue para adoção há 35 anos está desaparecida e supostamente morta. Com a ajuda de um detetive amador e das autoridades locais, Cathy inicia uma missão exaustiva que se estenderá por dez anos para descobrir a verdade sobre o destino da filha, mergulhando fundo no mundo sombrio de pessoas desaparecidas.

O Agente Faixa-Preta (Netflix)

O Agente Faixa-Preta é um filme de ação que gira em torno de Lee Jung-do, um homem comum com talento para a luta que consegue um emprego como agente de artes marciais, ajudando o agente de condicional Kim Sun-min a monitorar infratores para prevenir e combater o crime.