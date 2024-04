'Ripley', 'Sex and the City' e 'Rocketman': veja o que entra na Netflix essa semana

Parece mentira, mas é dia 1º e a Netflix já divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em abril. A primeira semana já começa recheada de conteúdo para quem adora um suspense ou comédia romântica.

Entre os principais destaques desta semana está a estreia da minissérie "Ripley", da série "Parasyte: The Grey", as seis temporadas de "Sex and the City" e a 11ª temporada de "The Walking Dead". Já para os filmes, vale assistir "Rocketmann", cinebiografia de Elton John, e a trilogia "Um Tira da Pesada".

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix na 1ª semana de abril de 2024

Séries que entram esta semana na Netflix

Sex and the City Temporadas 1-6 | 01/04/2024

The Walking Dead Temporada 11 | 01/04/2024

Ripley | 04/04/2024

Parasyte: The Grey | 05/04/2024

Entre Irmãs Temporada 1 | 07/04/2024

Filmes que entram esta semana na Netflix

O Paciente Inglês | 01/04/2024

Rodeio Rock | 03/04/2024

Rocketman | 04/04/2024

Um Tira da Pesada 2 | 04/04/2024

Um Tira da Pesada 3 | 04/04/2024

O Fabricante de Lágrimas | 04/04/2024

A Grande Entrevista | 05/04/2024

Documentários que entram esta semana na Netflix

Arquivos do Inexplicável | 03/04/2024

A Rede Antissocial: Dos Memes ao Caos | 05/04/2024

Animes que entram esta semana na Netflix