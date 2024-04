Disney+ define data para proibir o compartilhamento de senhas no streaming

Em entrevista à CNBC na quinta-feira, 4, o CEO da Disney, Bob Iger, relatou quando entram em vigor as novas regras para proibir o compartilhamento de contas da Disney+, igualmente fez a Netflix há dois anos.

De acordo com Iger, a primeira leva de usuários empactados começa em junho em determinados mercados. Em setembro, porém, acontecerá o desenrolar completo da situação, com a possível suspensão de contas suspeitas de compartilhamento excessivo.

Trata-se de uma tentativa de conter as perdas da empresa no streaming, as quais chegam a 4 bilhões de dólares, segundo o CEO. Ainda conforme as falas de Bob Iger, a companhia está buscando o crescimento das adesões.

Ele reiterou ainda que a Disney espera que o streaming seja lucrativo no quarto trimestre fiscal deste ano, o que seria uma "enorme, enorme melhora" após perdas de mais de US$ 130 milhões no trimestre passado.

O CEO afirmou que, além das restrições no compartilhamento de senhas, a Disney pretende pôr em prática diversos avanços para aumentar o engajamento e cortar custos ligados ao marketing. Isso inclui conhecer melhor o consumidor e utilizar tecnologia para ferramentas como os mecanismos de recomendação, disse.

Iger declarou que a empresa espera eventualmente atingir margens de dois dígitos no streaming. "A Netflix é o padrão de ouro no streaming", elaborou. "Se pudéssemos conseguir o que eles conseguiram, seria ótimo."