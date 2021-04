Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste fim de semana

Com o começo do mês de abril, chegam ao streaming diversas estreias de filmes e séries. Entre os destaques para os próximos dias está a primeira temporada da série “Outros”, um original da Amazon Prime Video de terror e suspense, e na Netflix a série documental “O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos”, sobre o maior roubo de arte da história, e a comédia de super-heroínas “Esquadrão Trovão”.

Outros (Prime Video)

Nesta série original da Amazon Prime​, forças malignas - reais e sobrenaturais - tentam destruir uma família negra que se muda para um bairro totalmente branco de Los Angeles nos anos 1950, durante o período historicamente conhecido como “A Grande Imigração”. Estrelada por Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd e Ryan Kwanten.

O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos (Netflix)

Foi o maior roubo de arte da história: no Dia de São Patrício em 1990, obras lendárias de Rembrandt, Vermeer e outros, que hoje valeriam mais de meio bilhão de dólares, foram roubadas do Museu Isabella Stewart Gardner em Boston. Com direção de Colin Barnicle, esta série documental em quatro partes conta como foi a investigação desse mistério, que até hoje não foi resolvido.

Dinheiro Fácil: A Série (Netflix)

Ambientado em Estocolmo dez anos depois dos acontecimentos da trilogia original, este filme conta a história de Leya, uma jovem mãe solteira que tenta alcançar o sucesso com uma startup. Nesse ambiente agitado, dominado pelo desejo de status e dinheiro, Leya está determinada a vencer de qualquer jeito. Com negócios cada vez mais brutais, caóticos e implacáveis, o mundo corporativo se aproxima do mundo do crime, colocando à prova lealdades, amizades e parcerias na busca sem fim por dinheiro fácil.

Esquadrão Trovão (Netflix)

Em um mundo cheio de supervilões, duas melhores amigas de infância se reaproximam quando uma delas inventa um tratamento capaz de dar poderes para que protejam a cidade. Estrelado por Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Jason Bateman, Bobby Cannavale, Pom Klementieff, Kevin Dunn e Melissa Leo.

Casamento sem Filtro (Netflix)

A noiva, os parentes, as velas da decoração... Casamentos são motivo de comemoração, claro. Mas, apesar do que dizem as revistas, planejar o evento não é nada fácil. A comediante Jamie Lee que o diga — ela chegou a duras penas ao seu próprio casamento! E agora ela tem uma missão, ao mesmo tempo tocante e hilariante: ajudar outros casais a sobreviverem ao estresse e às expectativas, às vezes absurdas, em torno do grande dia. Com um convidado diferente a cada episódio, Jamie intervém antes do dia da cerimônia e, ao oferecer uma perspectiva original e realista da indústria dos casamentos, ela dá um basta no dramalhão para que os casais possam curtir o que realmente importa.