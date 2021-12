Os 5 melhores filmes e séries para maratonar nesse fim de semana

O primeiro final de semana do mês de dezembro chega com uma programação variada nas plataformas de streaming. Para começar, os fãs da prestigiada série espanhola "La Casa de Papel" finalmente já podem assistir ao desfecho da história, que será contado na segunda parte da 5ª temporada.

Em clima de Natal, também entra no catálogo da Netflix o primeiro filme sobre o feriado que é protagonizado por um casal LGBT. Com ares de comédia romântica, "Um Crush para o Natal" conta a história de Peter (Michael Urie), que cansado de ser julgado pela família por estar solteiro, convence o melhor amigo Nick (Philemon Chambers) a fingir que é seu namorado.

Como é de costume, a EXAME selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho neste final de semana, dessa vez, entram na lista: "La Casa de Papel, V2T5" e "Um Crush para o Natal", na Netflix. "Harlem" e "Alex Rider", da Amazon Prime Video; e "Diário de um Banana", do Disney+. Confira as sinopses e divirta-se!

La Casa de Papel: Temporada 5 (Netflix)

Os fãs da prestigiada série espanhola "La Casa de Papel" finalmente já podem assistir na Netflix o final oficial da história na segunda parte da 5ª temporada. Nessa etapa, já fazem mais de 100 horas que a missão no Banco da Espanha começou. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas não há motivos para comemorar — muito pelo contrário: o momento é de tensão e luto. O Professor foi capturado por Sierra e, pela primeira vez na vida, ele não tem um plano de fuga. E quando parecia que a situação não tinha como piorar, aparece um inimigo muito mais poderoso do que qualquer outro que já enfrentaram: o exército. Tóquio está morta e a missão do professor está indo por água abaixo com a presença da guarda nacional. Ele vai conseguir ser mais forte que o exército?

Um Crush para o Natal (Netflix)

No primeiro fim de semana de dezembro, a Netflix começa entrar no clima de Natal lançando suas produções originais na temática. A mais recente é o filme "Um crush para o Natal". Na história, Peter (Michael Urie) está cansado de ser julgado pela família por estar solteiro e convence o melhor amigo Nick (Philemon Chambers) a fingir que é seu namorado durante o Natal. O plano vai por água abaixo quando a mãe de Peter (Kathy Najimy) convida James (Luke Macfarlane) para apresentar ao filho.

Harlem (Amazon Prime Video)

Mais nova série original da Amazon Prime Video, "Harlem" é uma comédia da roteirista Tracy Oliver (Girls Trip) que retrata quatro amigas elegantes e ambiciosas no Harlem: uma professora lutando para conseguir mais espaço para sua vida amorosa; uma empreendedora experiente sempre namorando alguém diferente; uma cantora escrachada; e uma estilista romântica desesperada. Juntas, elas batalham por suas carreiras, relacionamentos e sonhos de cidade grande.

Alex Rider: Temporada 2 (Amazon Prime Video)