Os 5 melhores filmes e séries para assistir neste final de semana

Acaba de estrear na Netflix a esperadíssima série “Anitta: Made in Honório”. E para não quebrar a tradição de natal, também foi lançada a série “Como Acabar Com o Natal”. Na Amazon Prime, a atriz vencedora do Emmy e Globo de Ouro, Rachel Brosnahan, vive o drama policial em “Sou Sua Mulher”. Para quem gosta de filmes de moda, terá um final de semana cheio, pois o Festival Internacional de Documentários de Moda (Feed Dog Brasil) tem mais 15 títulos disponíveis gratuitamente. Já na Disney+, astros da música, esportes e cinema compartilham cada um seu retrato antes da fama.

Sou Sua Mulher (Amazon Prime)

Neste drama policial que se passa na década de 1970, uma mulher se vê obrigada a fugir depois que seu marido trai os sócios dele, forçando, assim, ela e o seu bebê a seguirem caminhos perigosos.



Anitta: Made in Honório (Netflix)

A série mostra todos os lados da artista, além de imagens exclusivas dos bastidores da sua intensa rotina e vida pessoal. Cada um dos seis episódios é focado em um dos temas que fazem parte da essência de Anitta, passando por momentos de diversão ao lado da família, discussões e decisões empresariais, ensaios para videoclipes e shows e bastidores de apresentações nacionais e internacionais, assim como suas férias em Aspen ao lado de amigos. Tudo isso costurado por registros da sua infância e adolescência, com depoimentos inéditos de seus familiares e profissionais parceiros.

Como Acabar Com o Natal (Netflix)

Após anos ausente, a rebelde Tumi Sello decide passar o Natal ao lado de sua família disfuncional, mas o retorno da filha pródiga não corre como o esperado: ela consegue arruinar o casamento da irmã e passa os próximos seis dias tentando consertar a situação.

Feed Dog Brasil 2020

Filmes nacionais e internacionais integram a lista do Feed Dog Brasil. São 15 filmes, entre os quais os premiados Favela é Moda (Emílio Domingos) e Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar (Marcelo Gomes). Também se destacam dois filmes que retratam estilistas renomados, Martin Margiela: in his own words (Reiner Holzemer), e o inédito no Brasil, House of Cardin (David Abersole e Todd Hughes). Além dos filmes, oficinas e debates estão na programação.

Em Busca de um Sonho (Disney+)

A série de dez episódios acompanha celebridades como a cantora Colbie Caillat, a atriz Ashley Tisdale, o jogador da NBA Anthony Davis, e outros famosos em suas cidades natais. Reencontram amigos, familiares, professores que dividiram o passado juntos, ainda como anônimos, e relatam memórias e momentos marcantes da vida de cada um.