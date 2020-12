Medite com a Netflix em 2021

Ano novo, novos hábitos. Essa é a promessa de muitas pessoas na virada do ano. Para 2021 não será diferente, já que a Netflix dará uma forcinha para quem quer uma saúde mental em dia. Sucesso como aplicativo, o guia de meditação Headspace estreia como série em 1º de janeiro. Um ótimo jeito para começar o ano, ainda mais após o conturbado 2020.

Serão oito episódios com 20 minutos cada, narrados pelo cofundador da Headspace e ex-monge budista, Andy Puddicombe. A série irá explorar a base da meditação e como ela pode nos ajudar a estar mais presentes e menos distraídos na vida cotidiana. Cada episódio foca em um benefício diferente (do controle do estresse à adoção da gratidão) e começa ensinando a abordagem e as técnicas e, depois, finaliza com uma meditação guiada.

Em pouco mais de um ano, o Headspace passou de 16 milhões de downloads para 65 milhões, mostrando que a meditação foi um refúgio para milhões de pessoas durante a pandemia. Líder no mercado de aplicativos, a empresa afirma que é uma das únicas entre os mais de 2 mil aplicativos que tem o comprometimento em “avançar no campo da meditação de atenção plena por meio de pesquisas clinicamente comprovadas sobre o nosso produto”.

Headspace – Meditação Guiada, terá estreia mundial, e será seguido de mais duas séries: Headspace Guide to Sleep, e uma experiência interativa. As informações sobre as duas últimas serão divulgadas nos próximos meses pela Netflix.

Confira o trailer: