Olimpíada 2021: Largada do triatlo é ‘atropelada’ por barco; veja vídeo

O triatlo masculino começou com um susto no domingo (25) na Olimpíada de Tóquio. Os atletas estavam todos na linha de largada, prontos para a etapa de natação de 1.500 metros. A buzina de partida soou, mandando-os para a água na marina de Odaiba, em Tóquio.

Havia apenas um problema: um barco, que bloqueava cerca de metade do campo de mergulho, impedindo alguns dos competidores de pular na água, e forçando outros a contornar a embarcação.

O barco, que carregava equipamentos de mídia, até tentou sair do caminho, mas a confusão já estava instalada, pois os nadadores também estavam na água atrás do barco.

Outra buzina soou para mandar os atletas de volta à linha de partida e marcar o início da corrida pela segunda vez. Jet-skis precisaram ser enviados para impedir que os líderes da prova, que já estavam nadando em alta velocidade, apesar do barco, prosseguissem.

An absolutely WILD start to the men's triathlon.

A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water.

It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK

