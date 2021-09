Obras de Warhol e Picasso irão a leilão por US$ 600 milhões

A casa de leilões Sotheby's anunciou nesta quinta-feira a venda de uma coleção de arte moderna e contemporânea particular com peças de Andy Warhol e Pablo Picasso avaliada em mais de 600 milhões de dólares, dizendo se tratar da maior estimativa de uma coleção a ser leiloada.

As 65 obras da Coleção Macklowe representam "um conjunto sem concorrentes que traça os pontos altos das conquistas artísticas ocidentais dos últimos 80 anos", disse a Sotheby's em um comunicado à imprensa.

"Não pode haver dúvida de que esta venda cativará grandes colecionadores de todo o mundo e que fará história como um momento determinante do mercado de arte", disse Charles Stewart, executivo-chefe da Sotheby's, em uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo pela internet nesta quinta-feira.

O anúncio é uma notícia revigorante e bem-vinda para o mercado de arte internacional enquanto este se recupera da pandemia de covid-19, que deprimiu as vendas e causou demissões em galerias e agências de vendas. As vendas perderam 22% de valor no mercado de arte em 2020, de acordo com um relatório da Art Basel e da UBS.

O magnata imobiliário Harry Macklowe e sua esposa Linda adquiriram as peças no decorrer de seu casamento de décadas, mas um juiz de Nova York os obrigou a vender a coleção e dividir os lucros durante seu processo de divórcio em 2018.

Ainda nesta quinta-feira, a Sotheby's disse que oferecerá a Coleção Macklowe em duas vendas em Nova York, uma em 15 de novembro e a segunda em maio de 2022.