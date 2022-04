O vinho com 91 pontos que fidelizou Philippe de Nicolay Rothschild

"Sou um homem fiel. Quando eu acho um bom vinho de um bom produtor, continuo comprando", afirma Philippe de Nicolay Rothschild, fundador do e-commerce Edega, ao se referir a um rótulo tinto produzido pela tradicional família italiana Cecchi.

Os Cecchi adquiriram a vinícola Val delle Rose na pequena vila de Poggio la Mozza em 1966, no coração produtivo da jovem denominação Morellino di Scansano, que conseguiu sua DOCG apenas em 2007. A família Cecchi foi pioneira na região de Maremma, acreditando no grande potencial da região selvagem a poucos quilômetros do mar Mediterrâneo.

Um dos vinhos mais premiados da vinícola é o Villa Rosa Ribaldoni Chianti Classico 2016, que conquistou 90 pontos da revista Wine Spectator e 91 do crítico James Suckling. "Esse Chianti chega com a safra 2016 com notas ainda melhores que a de 2015" afirma Rothschild. Confira:

Villa Rosa Ribaldoni Chianti Classico 2016

Descrição: Possui cor rubi intensa e profunda. Um belo chianti bem equilibrado entre frutas frescas e toque de madeira, tostado e especiarias. A boca também se mostra muito prazerosa com taninos bem macios e uma boa persistência. Preço: R$ 275,00 no edega.com.br