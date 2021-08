O que o filme Free Guy, da Disney, tem em comum com o jogo GTA 5 Online?

O filme "Free Guy: assumindo o controle", da Disney, com estreia nesta quinta-feira, 19, se passa dentro de um jogo de mundo aberto, onde o personagem principal, interpretado pelo ator Ryan Reynolds, tenta levar uma vida monótona até descobrir que sua sina é ser apenas parte da figuração em um jogo de videogame.

O enredo que foca na possibilidade de que um herói comum, com uma vida normal, seja capaz do extraordinário, tem muito a ver com o que propõe o modo roleplay no GTA 5 Online, que consiste exatamente em viver num mundo virtual o cotidiano do mundo real, imitando atividades e interações comuns deste lado de cá da existência — ou seja: ao assumir a função de um comerciante, deve-se encarar a labuta diária da mesmíssima forma.

Ainda que um trabalho virtual por puro entretenimento possa causar estranhamento a primeira vista, o interesse por esse tipo de simulação, que se assemelha com o roteiro de Free Guy, mobiliza mais de 2 milhões de visualizações diariamente via streams na Twitch.

Entre os mundos virtuais mais bem sucedidos, está o servidor brasileiro 'Cidade Alta RP', um metaverso idealizado em 2019 por sócios da LOUD, uma das maiores organizações de e-sports do Brasil.

A empresa, que é muito popular entre os 'gamers', principalmente pelo seu time de influenciadores, não deixa o sucesso de Cidade Alta RP só no virtual, e já converteu a audiência em negócios. Um exemplo foi inauguração (no jogo) do bar da Brahma Duplo Malte e o CarnaTinder, alternativa que o aplicativo de encontros desenvolveu para promover um bloco de carnaval durante a pandemia.

Este último evento contou com os cantores Léo Santana, Giulia Be e Luísa Sonza como atrações e era possível para os moradores do Cidade Alta baixar o Tinder no smartphone virtual e dar matches durante os três dias de evento. Ações que poderiam ir muito além do virtual.

