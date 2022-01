O chef estrelado que transformou um casarão de Ipanema em restaurante

Cidades como Gênova, Turim e Milão serviram de inspiração para a criação da Babbo Osteria , empreendimento de 4 milhões de reais. Aberto no final de 2021, o novo restaurante parece estar agradando o apetite fluminense. No primeiro mês de funcionamento, a casa recebeu mais de 7 mil pessoas.

A iluminação leve e minimalista é disposta em varais com intuito de realçar as mesas - referenciando o teatro barroco -, as pinturas no teto e a vegetação. A intenção foi criar um espaço que refletisse os contrastes da cultura italiana.

O projeto de arquitetura do ambiente é carregado de simbolismo, afeto e memória. As texturas originais presentes na casa foram mantidas, a utilização de materiais artesanais para revestir o piso e o grande bar. Os elementos de decoração como cadeiras, mesas, quadros, vasos de cerâmica garimpados nas feiras e praças do Rio de Janeiro e misturados a objetos da herança familiar do chef Elia formam uma atmosfera intimista e afetuosa.

Antes de abrir o Babbo, Schramm passou 16 anos trabalhando nas melhores cozinhas espalhadas pelo mundo. A longa história com a gastronomia, que teve início ainda quando criança, em casa com seu pai e sua avó, reflete a culinária do Babbo, uma homenagem à ancestralidade italiana. “Babbo é como eu chamo meu pai. É um apelido italiano para papai. O nome do restaurante tinha que ser esse, pois nada mais verdadeiro que começar pelas origens”, afirma o chef .

No menu, os clientes podem encontrar clássicos como polenta italiana com ragú de linguiça toscana, picles de funcho e anetho (R$36) e o Canoli ai Gamberi, massa de canoli salgada com salada de camarão, aipo, maçã-verde e limão siciliano (R$42). Entram em censa também antepastos como o Tonno-Passione, filé de atum selado, redução de missô-maracujá, coalhada, cebolinha grelhada e pistache (52), e Antipasto della Nonna, charcutaria artesanal e queijos de origem com chutney do dia, picles da casa e pão sourdough (R$118).

As massas artesanais entram em cena pedidas como o Ragú di Manzo, pappardelle fresca com ragú de carne cozida no vinho tinto por 12 horas (R$67) e o Funghi & Tartufo, gnocchi doratti com cogumelos e salsa de trufas (R$74). Também fazem parte do menu o Tagliatta del Babbo, filé mignon inteiro grelhado e fatiado com baroa assada, salada de rúcula, cebola roxa e “salsa verde” (R$178). Na ala das sobremesas, os comensais podem aproveitas clássicos como o Tiramissú, pão-de-ló, creme de mascarpone, café e cacau (R$32); e o Pistache & Limone, massa choux craquelin recheada com creme de pistache, caramelo salgado e anglaise de limão siciliano (R$36).