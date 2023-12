Diária de R$ 750 mil: os quartos de hotel mais caros do mundo em 2023

No mundo da hospitalidade, a busca pelo ápice do luxo é uma constante. Na iminência de explorar esse universo de exclusividade e conforto além do comum, EXAME Casual apresenta uma seleção dos cinco quartos de hotel mais caros do planeta.

Estes destinos não são apenas espaços para se hospedar; são verdadeiras obras de arte arquitetônicas, onde cada detalhe é meticulosamente planejado para oferecer uma experiência inigualável aos seus hóspedes. A lista foi compilada pelo site WealthGorilla, especialista em apresentar o que há de mais caro no mundo.

5- Cobertura Ty Warner – Four Seasons Hotel – EUA – US$ 60.000

Cobertura Ty Warner no Four Seasons Hotel Nova York.

A Ty Warner Penthouse, localizada no topo do Four Seasons Hotel, em Nova York, nos Estados Unidos, foi batizada em homenagem ao proprietário do edifício, Ty Warner. Esta suíte redefine os limites do requinte, com uma tarifa que atinge a marca dos US$ 60 mil por noite.

O espaço, situado no 52º andar, não é apenas uma suíte; é um palácio de aproximadamente 400 metros quadrados que demandou um investimento de cerca de US$ 50 milhões para sua concepção. Oferece uma visão panorâmica de 360 graus da metrópole, conta com quatro varandas de vidro que contemplam vistas distintas das áreas mais emblemáticas de Nova York.

4- Cobertura Mark – The Mark Hotel – EUA – US$ 75.000

Com um custo de hospedagem de US$ 75 mil por noite, essa cobertura espaçosa se estende pelos dois últimos andares do The Mark Hotel, em Nova York, nos Estados Unidos. Seus espaços abrigam 5 quartos, 6 banheiros, 4 lareiras, 2 bares, 2 lavabos e uma vasta sala de estar em conceito aberto.

3- Royal Penthouse – Hotel President Wilson – Suíça – US$ 80.000

Hotel President Wilson.

A Royal Penthouse ocupa integralmente o oitavo andar deste hotel icônico em Genebra na Suíça, com uma visão do Lago Genebra e do majestoso Mont Blanc. Com 12 quartos, 12 banheiros e uma banheira jacuzzi com vista para o lago, essa suíte é um oásis de conforto e requinte.

Além do mobiliário luxuoso e das vistas de tirar o fôlego, os hóspedes desfrutam de serviços personalizados: um assistente pessoal disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também conta com um chef particular e um mordomo à disposição.

2- Empathy Suite – The Palms – EUA – US$ 100.000

Por um preço de US$ 100 mil por noite, a Empathy Suite do The Palms, em Las Vegas, nos Estados Unidos, ergue-se como o segundo hotel mais caro do mundo, desafiando os limites do luxo e da exclusividade.

Esta suíte passou por uma transformação completa idealizada pelo artista britânico Damien Hirst. Os hóspedes desfrutam de duas suítes conectadas, mesas de massagem, uma jacuzzi suspensa com vista panorâmica para Las Vegas, uma sala de relaxamento, além de um tour privativo pela coleção de arte e comodidades exclusivas da propriedade.

1- Lovers Deep – Hotel Submarino de Luxo – Caribe – US$ 150.000

Custando a quantia de US$ 150.000 por noite (o equivalente a cerca de R$ 750.000), o Lover's Deep Luxury Submarine Hotel reina soberano como o hotel mais caro do mundo, mas não se engane porque ele não oferece a típica experiência hoteleira.

Ancorado em Santa Lúcia, uma ilha no Caribe, esse submarino/hotel navega pelas águas do Caribe, oferecendo aos hóspedes um mergulho literal nas águas profundas em um ambiente de acomodação 5 estrelas sob as ondas.

Os privilégios são abundantes: um capitão exclusivo, chef e mordomo pessoais, traslados de lancha de ida e volta, além de extras opcionais, como transporte de helicóptero, aterrissagens na praia e brindes matinais com champanhe.

