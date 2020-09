Netflix divulga filmes e séries que chegam em outubro; confira lista

O mês de outubro ainda não começou, mas a Netflix já revelou quais serão os lançamentos que adicionará em seu catálogo a partir do próximo dia 1. Entre filmes, séries, documentários e outros tipos de produção, originais e licenciadas, serão 75 novos títulos para curtir no serviço de streaming.

Os destaques do mês fica com a sexta e última temporada da série “How to Get Away With a Murder”, protagonizada por Viola Davis, que recebeu o Emmy de melhor atriz pela série em 2015, e com o lançamento de “Emily em Paris”, série que é uma das grandes apostas da Netflix para outubro.

Aproveitando que no próximo mês se comemora o Halloween, a Netflix também adicionará em seu catálogo um especial com filmes e séries de terror. O destaque fica com o filme “O Halloween de Hubie”, filme roteirizado, produzido e protagonizado por Adam Sandler. Também entrarão na lista “It, a coisa”, dirigido por Andy Muschietti, e “O albergue”, de Eli Roth.

SÉRIES

Bom Dia, Verônica (1/10/2020)

Verônica Torres (Tainá Müller) tem um trabalho burocrático na Delegacia de Homicídios de São Paulo. Mas, na mesma semana em que ela se depara com o caso de um bandido que busca suas vítimas na internet, ela recebe um telefonema anônimo de uma mulher desesperada, com a vida em perigo. Determinada, decide usar toda a sua habilidade investigativa para ajudar ambas as mulheres: a jovem enganada por um golpista na internet e Janete Cruz (Camila Morgado), esposa subjugada pelo marido Brandão (Eduardo Moscovis), um inteligente serial killer. Ao se aprofundar nas investigações, Verônica encara um mundo perverso, que põe em risco sua família e sua própria existência.

Como Defender um Assassino: Temporada 6 (1/10/2020)

Culpa, engano, desaparecimentos e mortes não esclarecidas afligem Annalise e todos ao seu redor. Vem mais tragédia por aí.

Emily em Paris (2/10/2020)

Do mesmo criador de Sex and the City, Darren Star, esta série conta a história de Emily (Lily Collins), uma jovem e ambiciosa executiva de marketing de Chicago que consegue o emprego dos sonhos em Paris. Com seu novo estilo de vida cheio de aventuras e desafios, ela precisa equilibrar o trabalho, as novas amizades e o amor.

Riverdale: Temporada 4 (9/10/2020)

As aventuras ganham um tom sombrio quando Riverdale vive o luto de um jeito diferente e a turma se prepara para o teste final: o último ano do ensino médio.

A Maldição da Mansão Bly (9/10/2020)

Do criador de A Maldição da Residência Hill, a nova temporada desta série de antologia traz um romance gótico e fantasmagórico baseado na obra de Henry James.

Outros:

Cidade dos Mortos (7/10/2020)

Além do Som (9/10/2020)

Distanciamento Social (15/10/2020)

Star Trek: Discovery: Temporada 3 (16/10/2020)

Da Decoração ao Makeover (16/10/2020)

Grand Army (16/10/2020)

La Révolution (16/10/2020)

The Flash: Temporada 6 (20/10/2020)

O próximo convidado dispensa apresentação com David Letterman:Temporada 3 (21/10/2020)

Eu, tu e ela: Temporada 5 (22/10/2020)

The Alienist: O Anjo das Trevas (22/10/2020)

Move (23/10/2020)

O Gambito da Rainha (23/10/2020)

Arrow: Temporada 8 (27/10/2020)

Suburra: Sangue em Roma: Temporada 3 (30/10/2020)

Somebody Feed Phil: Temporada 4 (30/10/2020)

FILMES

O Halloween do Hubie (7/10/2020)

Hubie (Adam Sandler) não é popular em Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos, mas isso não vai impedir esse homem medroso e de bom coração de manter a cidade em segurança no Halloween.

Os 7 de Chicago (16/10/2020)

O que era para ser um ato pacífico se transformou em um confronto violento com a polícia e a Guarda Nacional, em 1968, nos Estados Unidos. Acusados de conspiração, os organizadores do protesto enfrentaram o tribunal em um dos julgamentos mais famosos da história do país. Com Eddie Redmayne e Sacha Baron Cohen.

Rebecca – A Mulher Inesquecível (21/10/2020)

Uma jovem recém-casada (Lily James) chega à imponente mansão do marido (Armie Hammer) no litoral inglês e enfrenta a sombra da primeira esposa dele, Rebecca, cujo legado permanece bem vivo depois da sua morte.

A Caminho da Lua (23/10/2020)

Fei Fei, uma garotinha apaixonada por ciência, constrói uma nave espacial e parte para a Lua determinada a comprovar a existência de uma deusa lendária. Chegando lá, acaba assumindo uma missão e descobre uma região habitada por criaturas fantásticas. Dirigida por Glen Keane, um dos grandes nomes da animação mundial, essa divertida aventura musical revela o poder da imaginação e mostra a importância de seguir em frente diante do inesperado.

Amor com Data Marcada (28/10/2020)

Sloane (Emma Roberts) é uma jovem sarcástica que acredita estar bem sozinha. Jackson (Luke Bracey) é um solteiro divertido que procura companhia sem romance. Os dois fazem um acordo: ser o par um do outro em ocasiões especiais. Mas o que fazer quando sentimentos aparecem para complicar tudo?

Outros:

Blade Runner 2049 (1/10/2020)

O Agente da U.N.C.L.E. (1/10/2020)

Batman: O Cavaleiro das Trevas (1/10/2020)

Godzilla (1/10/2020)

Cemitério Maldito 1 (1/10/2020)

Cemitério Maldito 2 (1/10/2020)

O Albergue (1/10/2020)

Teste de Paternidade (2/10/2020)

O Fascínio (2/10/2020)

The Forty-Year-Old Version (9/10/2020)

Dunkirk (12/10/2020)

Alice Junior (14/10/2020)

Manual de Caça a Monstros (15/10/2020)

It: A Coisa (18/10/2020)

Kadaver (22/10/2020)

Bastardos Inglórios (23/10/2020)

Rocky um Lutador (23/10/2020)

Rocky Balboa (23/10/2020)

Rocky II, III, IV e V (23/10/2020)

Creed I e II: Nascido para Lutar (23/10/2020)

Sem Conexão (28/10/2020)

Menéndez: El día del Señor (30/10/2020)

Que Ficou Para Trás (30/10/2020)

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

David Attenborough e Nosso Planeta (4/10/2020)

Um naturalista britânico fala sobre sua trajetória e a evolução da vida na Terra, lamenta a perda de áreas selvagens do planeta e oferece sua visão de um futuro possível.

BLACKPINK: Light Up the Sky (14/10/2020)

A girl band coreana BLACKPINK conta sua história de quebra de recordes e mostra a árdua jornada cheia de sonhos e desafios por trás da ascensão meteórica do grupo.

Mistérios sem Solução: Volume 2 (19/10/2020)

Essa série icônica está de volta com casos reais de desaparecimentos, assassinatos chocantes e encontros paranormais.

Outros:

Dando um Tempo com Bert Kreischer (13/10/2020)

Parceiros da Saúde (22/10/2020)

Sarah Cooper: Everything’s Fine (27/10/2020)

Os Segredos de Saqqara (28/10/2020)

O Futuro é Azul (Em breve)

ARASHI’s Diary – Voyage: episódios 13 e 14 (Em breve)

ANIMES

ONE PIECE: East Blue (12/10/2020)

O navio parte para alto-mar com sua tripulação formada pelo capitão, um espadachim, uma navegadora, um cozinheiro e um inventor.

O Sangue de Zeus (27/10/2020)

Heron é um plebeu vivendo na Grécia antiga que descobre sua verdadeira origem como filho de Zeus e seu propósito na vida: salvar o mundo de um exército demoníaco.

Black Butler II e Black Butler II: OVA (30/10/2020)

Sebastian estava pronto para devorar a alma de seu jovem amo. Mas agora tem um novo mordomo na parada e tudo vai mudar. Nos episódios extras, as aventuras de Ciel e Sebastian continuam, com cenas de bastidores, entrevistas com o elenco e muito mais.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Scooby-Doo 2: Monstros à Solta (1/10/2020)

Fred, Daphne, Velma, Scooby e Salsicha precisam deter um patife que pretende transformar a cidade de Vila Legal em um lugar nada legal de se viver.

Tá Chovendo Hambúrguer 2 (1/10/2020)

O inventor Flint Lockwood enfrenta monstros mutantes de comida criados por sua máquina famosa, incluindo camaranzés, tacodilos e sanduíches de água-viva.

Lego Ninjago: O Filme (25/10/2020)

Lloyd e seus amigos são ninjas secretos que usam robôs para proteger a cidade do malvado Lorde Garmadon.

Outros:

Carmen Sandiego: Temporada 3 (1/10/2020)

Cory Carson e o Halloween (2/10/2020)

StarBeam Salva o Halloween (6/10/2020)

Super Monstros: Dia de los Monstros (9/10/2020)

Velozes & Furiosos – Espiões do Asfalto: Temporada 2 (9/10/2020)

Kipo e os Animonstros: Temporada 3 (12/10/2020)

Octonautas e a Grande Barreira de Corais (13/10/2020)

4 Contra o Apocalipse: Livro 3 (16/10/2020)

Chico Bon Bon – O Macaquinho Faz-Tudo: Temporada 4 (27/10/2020)