Nem rosa ou azul: diferentes opções de cores para quarto de bebê

Será que as cores rosa e azul realmente são as únicas opções para a decoração de quarto de bebê? O texto a seguir ampliará a cartela de possibilidades, mostrando exemplos de projetos que devem te inspirar nas escolhas.

Cores quentes

Algumas cores são chamadas quentes. Quais são elas? São aquelas que possuem, em sua composição, pigmentação da cor vermelha. O amarelo e o laranja são exemplos. E muitos dos seus matizes podem ser cogitados para decoração de quartos de bebê.

Lembrando que as mesmas vão provocar efeitos sobre a percepção que o nosso cérebro tem desses ambientes.

Quarto com cores quentes.

São exemplos de cores quentes: amarelo, vermelho, laranja, vermelho-alaranjado, laranja-amarelado.

As cores quentes conseguiriam transmitir a sensação de calor; portanto, são perfeitas para decorações de casas em regiões de clima frio. Mas o que nos interessa mais, nesse caso, são os efeitos que elas vão provocar sobre o humor dessas crianças. Sim, por que, de acordo com estudos científicos, as cores agem sobre o nosso psicológico.

São efeitos positivos provocados por uma decoração em cores quentes: sensações de otimismo, alegria, entusiasmo, afeição e amor.

Cores frias

No tópico anterior, dissemos que as cores quentes podem gerar bons sentimentos nas pessoas. Então, é claro que, diante disso, poderíamos descartar as cores frias.

Mas isso é um erro. Na verdade, os designers ensinam que o mais correto é considerar quais as necessidades dos usuários daquele ambiente trabalhado. Por exemplo, crianças muito agitadas poderiam ser prejudicadas com uma decoração que estimula este agito.

Quarto com cores frias.

Cores frias podem acalmar as pessoas. Ao mesmo tempo, podem fazer um ambiente em uma região caótica e quente parecer mais tranquilos, limpos e de temperatura amena. E isso não é mágica, mas ciência.

São exemplos de cores frias: azul, verde, violeta, azul-esverdeado, verde-amarelado, roxo-azulado.

Mas será que um quarto de bebê em cores frias não poderia deixar a criança triste, muito inibida, com sensação de insegurança e sono excessivo. Sim. Por isso mesmo é que precisamos trabalhar bem a decoração para equilibrar esses efeitos.

O ciclo de controle ensina que elementos em textura de madeira podem contribuir em tal situação. E você ainda pode dar pequenos toques de cores quentes para elevar a energia do local.

São efeitos positivos provocados por uma decoração em cores frias: impressão de boa saúde, tranquilidade, harmonia, esperança e respeito.

Você sabe agora que um quarto de bebê pode ser montado sobre uma paleta de cores neutras. E também que pode aplicar as outras cores - quentes e frias - em detalhes da personalização desse ambiente.

Por exemplo, em quadrinhos, nichos, almofadas de cama, luminárias e mais. Reveja as imagens deste texto e tire delas outras boas ideias de decoração de quarto de bebê.

Cores neutras

Se você tem dúvidas sobre os efeitos que as cores podem provocar no seu bebê, pode seguir por um caminho diferente, um meio-termo. O uso de cores neutras está em alta na decoração de interiores. E há várias razões para isso.

A primeira delas é que as cores neutras combinam bem com cenários modernos e estilos contemporâneos. Segundo, porque são um excelente pano de fundo para cores e estampas variadas.

São cores neutras: gelo, bege, branco, preto e os diferentes tons de cinza, sem contar os tons de madeira natural.

Quarto com cores neutras.

O que isso quer dizer? Bem, podemos manter as paredes e os móveis maiores em cores neutras e ir trocando, por cima, em cada nova estação, as cores em primeiro plano.

Isso facilita na renovação do ambiente, inclusive acompanhando as etapas de crescimento da criança - quando ela adquire novos gostos e preferências. Ou seja, o cenário ficará sempre atual, conforme as novas tendências de moda casa.

São efeitos positivos provocados por uma decoração em cores neutras: impressão de segurança, paz, modernidade e inovação.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.

