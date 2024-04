Este carro de R$ 529 mil teve 150 unidades vendidas em menos de uma hora no Brasil

Um ícone só pode ser classificado assim quando ele quebra paradigmas e recordes. O Ford Mustang, que completa 60 anos em 2024, pode entrar nesta categoria e os números comprovam. No primeiro ano de lançamento, foram vendidas mais de 400.00 unidades; somente na última década foram mais de 1 milhão de Mustangs vendidos em todo o mundo; estrelou mais de 3.000 filmes e séries; e há mais de dez anos é o carro esportivo mais comercializado do planeta.

Agora, mais um número mostra o sucesso do modelo. O último lançamento do Mustang no Brasil, o GT Performance, vendeu 150 unidades em menos de uma hora, no fim de março. De acordo com a Ford, esse foi o primeiro lote que chegou ao país e próximos carregamentos estão previstos. A expectativa é que os primeiros Mustangs dessa nova geração estejam nas ruas brasileiras do até o final de junho.

Para comemorar o aniversário do Mustang, a Ford programou uma série de eventos e ações em todo o mundo. Aqui no Brasil, entre as ações, haverá um encontro para apaixonados pelo carro no dia 13 de abril no autódromo de Interlagos, em São Paulo, além da produção de um álbum de figurinhas, com distribuição dirigida, dos principais momentos da história do esportivo.

Novo Mustang GT Performance

Ao longo dos anos, o Mustang passou por várias evoluções, adaptando-se às demandas do mercado e às tendências da indústria, mas sempre mantendo sua identidade única. Com linhas aerodinâmicas, motor potente e design inconfundível, o esportivo continua a cativar entusiastas de carros em todo o mundo, tornando-se uma verdadeira lenda sobre rodas.

Qualquer mudança de geração é sempre muito bem pensada pela equipe da Ford, justamente não perder todas as características essenciais do carro, que o fazem ser um Mustang. A sétima geração consegue apresentar uma evolução, sem perder a identidade.

Ford Mustang GT Performance. (Ford/Divulgação)

Motor V8

O Mustang GT Performance é equipado com o motor Coyote V8, um dos mais potentes já feitos pela Ford. A cor Vermelho Zadar, tom vibrante que realça o espírito indomável do veículo é outro destaque do lançamento. A chegada desta geração totalmente nova também tem um caráter especial por coincidir com os 60 anos do Mustang, que serão comemorados durante o ano com várias ações.

Na parte do design, o carro ganhou um ar ainda mais esportivo. A clássica assinatura da lanterna traseira em tríade aparece em outros elementos como aqui na saída de ar do motor. Pela primeira vez, a logo da Ford aparece em um Mustang, no para-brisa. O time de design ainda colocou sete Easter Eggs pra você tentar descobrir onde está o símbolo da marca.

Na direção tudo foi inspirado para que o condutor se sentisse dentro de um cockpit de um jato de caça. São seis modos de condução padrão e você ainda pode criar o seu próprio modo. O carro é tão potente que vai de 0 a 100 quilômetros por hora em 4,3 segundos.

“O novo motor Coyote é muito forte e entrega 80% do torque máximo a apenas 2.000 rpm. Ele é mais rápido que o Mach 1, com 5 cv a mais na potência e 8 Nm a mais no torque. A aceleração de 0 a 100 quilômetros por hora, de 4,3 segundos, é praticamente a mesma. Mas em trechos maiores, como 0 a 200 km/h, por exemplo, o ganho é perceptível”, explica Ariane Campos, supervisora de engenharia da Ford América do Sul.

Na parte interna, tem painel de instrumentos de 12,4 polegadas que permite selecionar cores e gráficos personalizados, com animações de alta definição inspirados em games, incluindo medidores clássicos do Mustang. Ele pode ser configurado também para operar junto com a tela sensível ao toque de 13,2 polegadas do multimídia SYNC 4, formando uma peça única.

Quanto custa o Mustang GT Performance

No mercado brasileiro, o Mustang GT Performance custa R$ 529.000. Está disponível nas mais de 110 concessionárias da Ford espalhadas pelo país. A expectativa da montadora é de que os primeiros Mustangs dessa nova geração estejam nas ruas do país até o final de junho.

Ele vem também com um pacote de experiências conectadas: o Minhas Experiências Ford, que inclui o app FordPass Connect, agendamento de serviços online, serviço leva e traz, Guia 360, acompanhamento preventivo inteligente e atendimento do Ford Concierge.