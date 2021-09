Mundial de Surfe 2021 terá pódio brasileiro com Ítalo, Medina e Filipe

Após três adiamentos na última semana, o World Surf League (WSL) 2021 começou hoje às 11h30, no mar de San Clemente, na Califórnia.

Com quatro representantes, tanto na categoria masculina com o campeão olímpico Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Filipe Toledo, quanto na categoria feminina com Tatiana Weston-Webb, o país terá pódio masculino totalmente brasileiro com a vitória de Filipe nas baterias.

Em formato inédito, Filipe Toledo venceu o segundo round contra Conner Coffin. O surfista de Ubatuba enfrentará Ítalo e quem levar a melhor, competirá pelo título com Medina.

Se vencer a competição, Ítalo Ferreira será bicampeão mundial, visto que venceu em 2019 (em 2020 não houve competição). Além disso, será o primeiro surfista a conquistar o título mundial e um ouro olímpico no mesmo ano.

A transmissão pode ser acompanhada ao vivo através do canal ESPN e no canal do WSL no Youtube, ao vivo.