Mostra interativa de Salvador Dalí chega a São Paulo

Após mostras imersivas de Banksy e Frida Kahlo, chega a São Paulo o Desafio Salvador Dalí, dedicada à vida e obra do renomado pintor e multiartista espanhol.

Sediada no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), a exposição abrirá suas portas ao público em 1º de maio.

Com mais de 100 conteúdos expositivos inéditos no país, trazidos diretamente da Espanha sob supervisão da Fundação Gala-Salvador Dalí, a mostra traz recortes da carreira do artista como o respeito de Dalí pelo ofício, a admiração pela tradição clássica e a relação com a esposa Gala.

Os ingressos incluem um áudio-relato, em formato de podcast, ativado pelo celular com um código QR no dia da visita, que convida a transitar pelo universo daliniano.

Organizada por décadas, contendo a evolução de sua trajetória pessoal e produção como pintor em paralelo à história do século XX que tanto o influenciou, a mostra conta com grandes paredes retroiluminadas que permitem ao visitante ver as obras ampliadas.

As facetas de Dalí

Desafio Dalí. (Divulgação/Divulgação)

Além das pinturas, os visitantes conhecerão as ilustrações de Dalí para clássicos da literatura (como “Dom Quixote”); suas cenografias originais desenvolvidas para teatro e cinema (em obras de Luis Buñuel e Alfred Hitchcock, por exemplo); a ourivesaria que deu origem a coleções de jóias; a direção de arte e o protagonismo para campanhas publicitárias disruptivas; e as aparições imprevisíveis que o transformaram em cineasta e produtor de curtas metragens.

O principal ateliê do artista será recriado em um espaço que reproduz o existente na Casa-Museu Salvador Dalí em Port Lligat, litoral da Catalunha. O ambiente compreende a influência do ateliê em seus principais trabalhos, começando com El Cristo, passando pelos retratos de sua esposa Gala, inúmeras vezes representada em todas as fases do artista, e culminando em grandes obras como El Descubrimiento de América.

A imersão também levará os visitantes por um túnel em uma inserção sensorial nos quadros mais representativos da obra de Dalí.

Serviço

Ingressos: salvadordalisp.com.br

Bilheteria Oficial (sem cobrança de taxa de conveniência): FAAP (Rua Alagoas, 903 – Higienópolis, São Paulo – SP | Subsolo. Todos os dias das 10h às 20h)

Valor: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada)

Período: de 1º de maio a 30 de junho de 2024

Horário: das 10h às 21h (última entrada às 20h), fechado às segundas-feiras, inclusive feriados.

Localização: MAB FAAP (Rua Alagoas, 903 – Higienópolis, São Paulo – SP)

Classificação etária: livre para todas as idades