Edifício Misericórdia, no centro de São Paulo, inaugura espaço de experimentação

A mistura que ocorre no centro de São Paulo traz cada vez mais cor e sabor para os espaços. É o que pretende o lançamento da Blend Room, sábado, dia 27, em um dos andares do Edifício Misericórdia, prédio histórico no coração da cidade.

A cada mês, a Blend Room apresentará uma nova exposição de artistas de sua rede. A inauguração será marcada com a exposição do multiartista curitibano Rimon Guimarães, conhecido por suas telas serigrafadas.

Além da inauguração, até este final de semana, acontece o evento Seiva e Cidade, onde os nove andares do prédio recebem mostras e exposições de arte e design.

Edifício Misericórdia: nove andares do prédio recebem mostras e exposições de arte e design, além de uma agenda de oficinas e debates (Divulgação/Divulgação)

Para a Somauma, incorporadora que busca ressignificar o centro de São Paulo, a ideia do movimento Seiva e Cidade é conectar a recuperação de prédios vazios ou subutilizados a uma legítima revitalização, uma forma de nutrir a comunidade, estimular a diversidade, a interação e o pulso social que definem uma cidade viva.

Junto das exposições, o novo ambiente oferecerá performances de arte, experiências gastronômicas e mixologia no 'Blend Bar Lab', um espaço multiuso dedicado à criatividade e à inovação. Uma vez por mês, o 'Blend Weekend' reunirá o melhor da curadoria e cool-hunting da Blend Room em um evento no terraço do prédio, com a curatela de Nadia Léauté (CEO da Blend Inspire, agência de curadoria e experiência).

Mais sabor

A Blend Room dividirá seu espaço com a Utopia Tropical, uma fábrica de chocolates bean to bar fundada pelo suíço Julian Caron Lys, conhecida por suas criações artísticas e inovadoras. Devido ao lançamento do espaço, em colaboração com Rimon Guimarães, a Utopia Tropical desenvolveu o Rimolate, uma barra de chocolate vegano, em uma embalagem projetada pelo artista.

"Estamos muito empolgados com a nova parceria Blend+Utopia Tropical, pelo potencial de ser um novo motor de efervescência cultural, dando continuidade à ativação que iniciamos em março e que já trouxe mais de 17.000 pessoas a debater e viver experiências transformadoras aqui no centro", conta Pedro Ichimaru, sócio e diretor da Somauma. “A ocupação artística do Edifício Misericórdia faz parte do movimento Seiva e Cidade, lançado pela empresa para dirigir suas ações criativas e sociais, como forma de estimular uma nova ocupação dos espaços, e dar luz a histórias de lugares e pessoas que são muitas vezes invisibilizadas que será exatamente a missão da Blend Room”, complementa Pedro.

A inauguração da Blend Room conta com o apoio da Teo Móveis, referência em móveis de design modernista dos anos 1950, assim como o apoio da Chandon Brasil. “A Chandon tem o orgulho de ser brasileira, por isso, estamos sempre apoiando a arte e a cultura nacional. Queremos inspirar otimismo e proporcionar experiências memoráveis, valorizando os pequenos prazeres que trazem alegrias às conquistas do dia a dia e que enaltecem a nossa experiência humana. Temos no nosso DNA o senso de comunidade, abraçamos pessoas talentosas que compartilham nossos valores e que representam a diversidade. É um prazer compartilhar momentos de celebração junto à Comunidade Chandon que cria conosco um mundo de possibilidades e abre novas fronteiras para o futuro”, finaliza Adriano Ciavdar, responsável pelo marketing da Chandon Brasil.

Serviço:

Data: 27/4

Horário: Das 16h às 21h

Local: Prédio Misericórdia, Largo da Misericórdia, 20, Centro Histórico de São Paulo

Instruções para Uber/carro: Rua Benjamin Constant, 85, seguir pela Rua Quintino Bocaiúva até o prédio.

Transporte público: Metrô São Bento/Sé

Ingressos no link.