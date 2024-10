Montblanc apresenta novidades em couro para o centenário da Meisterstück

Após apresentar coleção em colaboração com Zinédine Zidane e novos produtos da campanha ‘100 Anos da Meisterstück’, a Montblanc traz mais novidades ao mercado com a cápsula Soft Collection, que celebra o centenário da Meisterstück este ano com códigos de design inspirados no ícone da escrita.

“Esta jornada contínua de exploração criativa oferece aos nossos clientes muitas oportunidades de experimentar as coleções de couro Montblanc de maneiras inspiradoras e dinâmicas. É mais do que apenas trazer novas cores para a nossa gama de produtos, mas compreender realmente como os nossos clientes usam as suas peças de couro e o que esperam delas ao longo do dia, para garantir nossa oferta de escolhas de design intencionais. Ao nos apoiarmos nos códigos de design da Montblanc, também estamos criando coleções que são inconfundivelmente Montblanc: atemporais, com design avançado, funcionais e confortáveis sem esforço, mas sempre com um toque de design surpreendente”, diz Marco Tomasetta, Diretor Artístico da Montblanc.

O instrumento de escrita Meisterstück e seus códigos de design reconhecíveis continuam a inspirar sua coleção homônima em couro macio e brilhante. Combinando a herança cultural da escrita Montblanc com o DNA da marca enraizado nas montanhas, a Maison apresenta um novo fecho de metal que espelha sutilmente a silhueta da montanha Mont Blanc, elevando-a além da funcionalidade com contornos elegantes e modernos.

A silhueta da montanha é apresentada em uma pasta em preto, bem como em uma bolsa Mensageiro em preto e em dois novos tons da estação: um rico tom ferrugem-avermelhado e um profundo azul turquesa de Chipre.

Uma seleção de formatos Meisterstück existentes também foram reinterpretados nestes dois novos tons: as cores ferrugem-avermelhado e azul Chipre adornam a mini Mensageiro, enquanto a pasta de documentos em tamanho normal e tamanho mini apresentam uma atraente versão sfumato da cor azul Chipre, com efeito gradiente de escuro para claro que imita a difusão da tinta no papel.

A coleção é completada com uma variedade de pequenos artigos de couro, como carteiras, porta-cartões e porta-canetas nas cores ferrugem-avermelhado e azul cipriota sfumato.

Reconhecível por seus formatos multiuso e pelo conforto proporcionado pelo couro flexível, os códigos de design da Soft Collection são igualmente inspirados no instrumento de escrita Meisterstück: a ponta da caneta-tinteiro é referenciada em vários detalhes de couro, como os puxadores de zíper feitos de couro em forma de ponta.

Porta-cartões 6 cc Cyprus Blue (Montblanc/Divulgação)

Para homenagear o centenário deste ícone da cultura da escrita, a Montblanc apresenta uma cápsula de aniversário Soft com um distintivo fecho de metal em forma de ponta de caneta-tinteiro, transformando cada design em uma declaração de amor ao artesanato, onde tinta e arte se encontram em couro macio.

A cápsula de aniversário em preto atemporal consiste em uma Tote com três bolsos internos abertos para fácil organização, uma elegante bolsa mensageiro que funciona como companheira diária, uma pochette versátil para transportar itens essenciais, uma carteira Continental com vários compartimentos internos e espaço para até 12 cartões de crédito e uma Mini Carteira mais compacta para armazenar até 6 cartões de crédito.

Os designs clássicos da Soft Collection também foram reinventados no novo tom da temporada, uma cor azul piscina escuro. Esses formatos incluem a Bolsa 24/7, onde os compartimentos organizacionais passam a fazer parte do design na parte externa da bolsa, a Mini Bag que transforma um instrumento de escrita Montblanc em um acessório com seu porta-instrumento de escrita externo, e uma Pochette que pode ser carregada sob o braço, à mão ou dentro de uma bolsa maior.

Enquanto isso, a variedade de pequenos artigos de couro vê a chegada de um novo design de carteira com porta-cartões removível nos tons da estação, ferrugem-avermelhado e o azul piscina escuro.