Quanto custa o espumante gaúcho eleito melhor do mundo em concurso no Chile

O espumante brasileiro Aliança Moscatel Rosé foi eleito o melhor vinho de borbulhas no 29º Catad'Or World Wine Awards, um dos concursos mais prestigiados do setor. O evento foi realizado em Moticello, no Chile, entre os dias 11 e 16 de novembro e contou com a participação de 1.300 amostras de vinhos e espumantes de 17 países, premiando 22 produtos do Brasil.

O Aliança Moscatel Rosé é elaborado pela Nova Aliança Vinícola Cooperativa, que recentemente passou por uma reformulação de marca, com o objetivo de expandir a participação de vinhos finos dentro do seu portfólio. Este espumante, que se destacou entre os premiados, é feito com as uvas Chardonnay e Pinot Noir, possui 12,5% de teor alcoólico e é marcado por notas de frutas vermelhas, como cereja, morango e framboesa.

O espumante Aliança Moscatel Rosé tem o preço de R$ 54 e pode ser adquirido na loja online da vinícola, com entrega para todo o Brasil.

Além de ser um grande marco para a vinícola, a premiação do Aliança Moscatel Rosé no Catad'Or World Wine Awards é um reconhecimento significativo da qualidade do vinho brasileiro no cenário internacional. A competição é uma vitrine para as melhores produções de vinhos e espumantes do mundo, com jurados renomados e um rigoroso processo de avaliação.

Nova Aliança: 100 anos

Com quase 100 anos de história, a Nova Aliança Vinícola Cooperativa é a cooperativa em atividade mais antiga do Brasil. Localizada na Serra Gaúcha, a cooperativa reúne cerca de 700 famílias cooperadas e unidades produtivas em Flores da Cunha, Farroupilha e Santana do Livramento, na Campanha Gaúcha. Anualmente, processa aproximadamente 60 milhões de quilos de uvas, o que representa cerca de 7% da produção nacional de uvas.

Apesar de sua longa trajetória, a vinícola está se preparando para um grande salto, buscando aumentar a produção de vinhos finos e espumantes, com foco em um crescimento mais robusto neste setor. Atualmente, a produção de espumantes responde por apenas 20% do faturamento da Nova Aliança, enquanto o suco de uva ainda representa 80%. A meta é que, até o centenário da cooperativa, esse equilíbrio se aproxime de 50% para cada segmento.

Heleno Facchin, CEO da Nova Aliança, destaca que dois pilares sustentam essa estratégia de expansão: a qualidade da infraestrutura e os investimentos em equipamentos. Recentemente, a vinícola implantou uma nova linha produtiva com capacidade de ampliar a produção em 200%.

Catad'Or

O melhor vinho eleito pelos jurados do 29º Catad'Or World Wine Awards foi o Wakefield St Andrews Cabernet Sauvignon 2021, da vinícola australiana Wakefield Taylors Wines, sendo escolhido também como o melhor vinho tinto.

Esta edição foi histórica, sendo a maior da competição até hoje. A Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) e a Associação de Enólogos e Agrônomos do Chile (ANIAE), membro do Vinofed (Federação Mundial das Principais Competições Internacionais de Vinhos e Bebidas Espirituosas), conferiram a chancela ao evento.

Entre os jurados estavam os diretores da Associação Brasileira de Enologia (ABE), os enólogos Juliano Perin e Vanessa Stefani. "Fiquei muito feliz com a representatividade do Brasil, com muitas amostras e prêmios", diz Vanessa ressaltando que o país ficou em segundo lugar no número de amostras, atrás apenas do Chile, o país anfitrião.

Melhores vinhos brasileiro

Melhor Espumante Catador

Aliança Espumante Moscatel Rosé - Nova Aliança Vinícola Cooperativa

Medalha Grande Ouro

Aliança Espumante Moscatel Rosé - Nova Aliança Vinícola Cooperativa

Medalha de Ouro

Aurora Moscatel Branco - Cooperativa Vinícola Aurora

Aurora Reserva Merlot Rosé 2022 - Cooperativa Vinícola Aurora

Cabana do Vale Cabernet Sauvignon 2023 - Vale das Colinas

Casa Perini Vintage Brut Barriqué - Casa Perini

Casa Valduga Gran Chardonnay DO 2022 - Casa Valduga

Casa Valduga Premivm Brut - Casa Valduga

Casa Valduga Premivm Moscatel - Casa Valduga

Garibaldi Espumante Chardonnay - Cooperativa Vinícola Garibaldi

Garibaldi Espumante Vero Brut Rosé - Cooperativa Vinícola Garibaldi

Garibaldi VG Alvarinho 2024 - Cooperativa Vinícola Garibaldi

Jolimont Egiodola 2022 - Vitivinícola Jolimont

Jolimont Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2017 - Vitivinícola Jolimont

Jolimont Intendente 2015 - Vitivinícola Jolimont

Jolimont Merlot 2020 - Vitivinícola Jolimont

Jolimont Pinot Noir Querências do Sul 2022 - Vitivinícola Jolimont

Nova Aliança Espumante Brut Rosé Tradicional - Nova Aliança Vinícola Cooperativa

Nova Aliança Sauvignon Blanc 2023 - Nova Aliança Vinícola Cooperativa

Ponto Nero Cult Brut - Ponto Nero

Ponto Nero Cult Brut Rosé - Ponto Nero

Salton Ouro Brut Rosé - Vinícola Salton

Wave Espumante Brut Branco - Nova Aliança Vinícola Cooperativa