Met Gala 2022: Anitta, Rosalía e Billie Eilish são esperadas nesta edição

Anualmente, na primeira segunda-feira de maio, o Museu Metropolitan em Nova York fica reservado para o evento de gala do Met. Em um evento black-tie, o jantar beneficente para o Metropolitan Museum of Art Costume Institute conta com as celebridades e empresários mais influentes do globo. Dentre os brasileiros que são convidados a participarem, Gisele Bündchen, Anitta, e Alexandre Birman estiveram nos últimos encontros.

Os ingressos para o evento custam a partir de 35.000 dólares cada e as mesas variam de 200.000 a 300.000 dólares. No evento do ano passado, o piloto Lewis Hamilton comprou uma mesa para o evento e convidou três designers.

O Costume Institute é o único departamento do museu que precisa ser financiado externamente. Com isso, o gala é a principal fonte de renda. Em 2021, o evento arrecadou mais de 16,4 milhões de dólares.

Porém, celebridades, jovens designers e políticos costumam ser convidados por marcas e pelo museu para o evento. Mesmo que uma empresa compre uma mesa, ela não pode escolher todos convidados. A aprovação passa pelo crivo de Anna Wintour, editora-chefe da edição norte-americana da revista Vogue e diretora do evento.

Onde assistir o Met Gala

O tapete vermelho do evento será transmitido nos canais digitais da Vogue e no canal E!. A partir das 19h do horário de Brasília os convidados começam a chegar no museu.

Convidados do evento

Os co-anfitriões deste ano são os atores Regina King, Lin-Manuel Miranda e o casal Blake Lively e Ryan Reynolds.

Assim como no ano passado, neste ano foram escolhidos 400 convidados. Mesmo com a lista mantida em segredo, é possível esperar Dakota Johnson, Rosalía, Billie Eilish, Kim Kardashian, Megan Thee Stallion e Anitta.

Os diretores Sofia Coppola, Chloé Zhao e Martin Scorsese também foram convidados para criar o design da ala americana do museu, em que foram selecionadas 100 peças históricas, do século 19 ao 20.

Tema deste ano do evento

O evento de hoje é uma continuação da apresentação do tema do ano passado, "Na América: Um Léxico da Moda", que celebrou os designers norte-americanos. Este ano, o tema "Na América: uma Antologia da Moda", pretende celebrar a moda nos séculos passados, com dress code "glamour dourado".

Com isso, são esperados looks que remetam às décadas de 1870 e 1890, com detalhes em ouro, espartilhos, gravatas brancas e mangas bufantes.

Nem sempre os convidados se vestem de acordo com o tema, como por exemplo Kim Kardashian no ano passado vestindo Balenciaga preto da cabeça aos pés.

Em 2018, por exemplo, para o tema “Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica”, Rihanna se vestiu como o papa, Katy Perry usou asas de anjo e Sarah Jessica Parker colocou um presépio sobre a cabeça.

