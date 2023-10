Conheça os 13 melhores vinhos brasileiros, segundo concurso internacional

Em praticamente todos os concursos internacionais de vinhos, há brasileiros na lista dos melhores. No concurso Mondial des Vins Extrêmes (mundial de vinhos extremos, em tradução livre) edição 2023 não foi diferente. O país teve 13 rótulos premiados, entre brancos, tintos e espumantes. O concurso é um dos mais inusitados do setor porque avalia aqueles vinhos feitos em regiões consideradas extremas e que correm o risco de desaparecer. "É o único evento mundial de vinhos especificamente voltado para rótulos produzidos em áreas caracterizadas pela viticultura heroica", define a própria organização.

O Mondial des Vins Extrêmes faz parte da Federação Internacional dos Grandes Concursos de Vinhos e foi realizado nos dias 28 e 29 de setembro no Valle d'Aosta, na Itália. Dos 863 vinhos inscritos, apresentados por 319 adegas de 26 países, 284 foram selecionados pelos 45 degustadores internacionais. No júri, estavam dois enólogos brasileiros, representando a Associação Brasileira de Enologia (ABE), André Peres Júnior e Dirceu Scottá.

Segundo Peres, o concurso Mondial des Vins Extrêmes é distinto, principalmente pelas características dos vinhos apresentados. Foram degustados vinhos das mais diversas e inóspitas regiões, com variedades de uva, estilos de vinificação e envelhecimento que fogem do habitual.

“Foi uma grande oportunidade poder conhecer enólogos e viticultores que trabalham com realidades distintas e extremas, além da troca de informações, que é sempre muito construtiva. Degustadores de todos os cantos do mundo, da Rússia e Ucrânia ao Brasil e Peru, passando pelas pequenas ilhas da Grécia e Espanha, participaram do evento. Sem dúvidas, uma experiência única e marcante”, afirma.

Como funciona a avaliação dos vinhos

Os vinhos admitidos são selecionados por degustadores com vasta experiência, como enólogos e jornalistas do setor, de todo o mundo. Eles se reúnem em comissões compostas por cinco degustadores, cada. Pela primeira vez, foi usado em sistema informatizado para dar as notas em nove categorias diferentes. Cada um dos jurados fez uma análise individual, levando em conta a cor, limpidez, aroma e sabor.

No total, o concurso concedeu 45 Grandes Medalhas de Ouro e 238 Medalhas de Ouro, além de outros 19 prêmios especiais concedidos a rótulos que tiveram algum destaque especial.

Quais são os melhores vinhos brasileiros

GRANDE MEDALHA DE OURO

Jolimont Reserva Pinot Noir 2021 – Vitivinícola Jolimont

Quinta da Neve Touriga Nacional 2022 – Quinta da Neve

Vivalti Touriga Nacional 2020 – Vinícola Vivalti

MEDALHA DE OURO

Distinto Licoroso 12 Anos 2011 – Vivitinícola Don Affonso

Garibaldi Espumante Viognier 2022 – Cooperativa Vinícola Garibaldi

Jolimont Arinarnoa Querências 2020 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2017 – Vitivinícola Jolimont

Jolimont Reserva Morro Calçado Cabernet Sauvignon 2021 – Vitivinícola Jolimont

Quinta da Neve Pinot Noir Cuvée de Safras 2021 – Quinta da Neve

Soliman Romerwein Reserva Chardonnay 2022 – Soliman Indústria E Comércio de Vinhos Finos

Vivalti Assemblage 2021 – Vinícola Vivalti

Zanotto Espumante Natural Brut Champenoise 2018 – Vinícola Campestre

Zanotto Sauvignon Blanc 2022 – Vinícola Campestre

Prêmios especiais

GRAN PREMIO CERVIM 2023 (maior pontuação do concurso)

Quinta da Neve Touriga Nacional 2022 – Quinta da Neve

PRÊMIO SPECIALE CERVIM 2023 (vinícola pelo conjunto de rótulos)

Vitivinícola Jolimont

PRÊMIO ECCELLENZA CERVIM 2023 (melhor vinho da vinícola que tenha participado com pelo menos 8 amostras)