Aeroporto de Porto Alegre suspende pousos e decolagens por chuvas no RS

A administração do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, anunciou na noite desta sexta-feira, 3, que suspendeu por tempo indeterminado os pousos e decolagens no local.

A Fraport Brasil, concessionária responsável pela administração do aeroporto, explicou que a medida foi necessária devido ao alto volume de chuvas que têm atingido o Rio Grande do Sul nos últimos dias, visando garantir a segurança de funcionários e passageiros.

" Aos passageiros, pedimos que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos", diz a nota.

Segundo a empresa, até as 18h30 desta sexta-feira, 15 voos, entre chegadas e partidas, foram cancelados pelas companhias aéreas.

A cidade de Porto Alegre enfrenta um dia caótico devido às inundações decorrentes da cheia histórica do lago Guaíba. Pela manhã, o nível do lago ultrapassou a marca de 4,5 metros no Cais Mauá, atingindo o nível mais alto desde 1941, quando ocorreu a maior enchente da história da cidade, com o Guaíba atingindo 4,76 metros. O nível de alerta para a região do centro histórico é de 2,5 metros, enquanto para a ocorrência de inundação é de 3 metros.

Defesa Civil informou que Até o fim da tarde desta sexta-feira, o balanço divulgado pelainformou que 39 pessoas morream e 68 estão desaparecidas em decorrência da tragédia no Rio Grande do Sul.

Companhias aéreas

Diversos aeroportos na região Sul do país também estão enfrentando problemas devido ao temporal. Com as dificuldades provocadas pelas condições climáticas, algumas companhias aéreas cancelaram os voos programados para as principais capitais da região, principalmente para Porto Alegre.

Veja a seguir quais companhias adotaram a medida e as soluções que oferecem aos clientes:

Azul

Diante da suspensão das atividades do Aeroporto de Porto Alegre, a Azul afirmou nesta tarde que cancelou todos os pousos e decolagens no terminal aéreo da capital gaúcha até às 12h de domingo.

"Os clientes com voos agendados nesse período deverão ficar atentos às comunicações que serão disparadas via e-mail, SMS e WhatsApp, e que também estarão disponíveis via site e aplicativo", explicou a companhia, em nota.

E acrescentou: "Demais clientes que optarem por alterar sua passagem poderão realizar a solicitação para a até três dias após a data da viagem, de acordo com a disponibilidade. Ou, ainda, solicitar via canais oficiais de atendimento o cancelamento da passagem, deixando o valor em crédito na companhia."

Gol

A companhia confirmou também o cancelamento de todos os seus voos com partida ou chegada a Porto Alegre até as 23h59 deste domingo.

Por causa da situação, a Gol informou que, desde a última quarta-feira, 1º. até o próximo dia 31, os clientes que desejarem remarcar seus voos com origem ou destino nos aeroportos do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santo Ângelo), assim como no aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina, poderão deixar o valor da passagem em crédito. Além disso, não será cobrada taxa de cancelamento e haverá isenção da taxa de remarcação.

Latam

A Latam também anunciou a suspensão de todos os seus voos com saída de Porto Alegre ou com a capital gaúcha como destino, até as 12h deste sábado, 4.

"A operação da companhia em Caxias do Sul e Passo Fundo segue normal, com a possibilidade de impactos em função das chuvas na região", declarou a empresa, em um comunicado.

Para os passageiros com voos programados até domingo, 5, para essas localidades, a Latam oferece alternativa de alteração de data ou voo, sem multa ou diferença tarifária diretamente no site da empresa, na seção "Minhas Viagens".