Conheça os 23 melhores queijos do Brasil, segundo o 'Oscar do Queijo'

Considerado o 'Oscar do Queijo', o World Cheese Awards premia anualmente os melhores queijos do mundo. A avaliação é similar ao que ocorre em concursos de vinhos em que são concedidas medalhas de ouro, prata e bronze, além da super ouro, quando a votação dos jurados é unânime. O concurso é um dos mais importantes do planeta, ao lado do Mondial du Fromage et des Produits Laitiers de Tours, na França, em que 57 queijos brasileiros foram premiados, na última edição realizada em setembro deste ano.

A edição de 2023 do World Cheese Awards contou com a participação de mais de 40 países e foi realizada em Trondheim, na Noruega. O concurso teve mais de 4.500 inscritos. Após três dias de avaliações feitas por 264 especialistas, entre queijeiros, queijistas, professores, consultores e importadores, vindos de 38 países diferentes, o Brasil ficou com 23 medalhas. O resultado saiu no dia 27 de outubro.

O queijo Morro Azul, da Vermont Queijos Especiais -- braço da Pomerode Alimentos -- foi eleito o melhor da América Latina, o único com o super ouro. Os queijos da marca ganharam ainda outros cinco prêmios (veja a lista completa abaixo). Os produtos da marca são de origem 100% brasileira, com receitas autorais criadas em Pomerode, Santa Catarina.

“Mais uma vez o Brasil prova que pode e já desenvolve queijos à altura dos melhores produtores europeus. Foi muito especial receber seis medalhas em um concurso tão prestigioso, e repetir pelo segundo ano consecutivo a medalha Super Ouro que nosso queijo autoral Morro Azul recebeu”, conta Juliano Mendes, que ao lado do irmão Bruno, comandam a Pomerode Alimentos -- produtora dos queijos da Vermont. A família Mendes é criadora da cervejaria Eisenbahn, de Blumenau, que atualmente pertence ao grupo Heineken.

A lista dos melhores queijos do Brasil

Super Ouro

Morro Azul – Pomerode Alimentos

Ouro

Azul Brittânia – Queijaria Belafazenda

Queijaria Belafazenda Vale do Testo 12 meses – Pomerode Alimentos

Pomerode Alimentos Vale do Testo 3 meses – Pomerode Alimentos

Prata

Azul de Minas – Laticínios São João

Laticínios São João Duzu – Queijaria Belafazenda

Queijaria Belafazenda Queijo Azul da Mantiqueira – Laticínios Paiolzinho

Laticínios Paiolzinho Queijo Capim Mantiqueira – Laticínios Paiolzinho

Laticínios Paiolzinho Terra Coragem – Queijo com Sotaque Comércio e Eventos

Queijo com Sotaque Comércio e Eventos Queijo Parmesão Faixa Azul 12 meses – Vigor Alimentos

Vigor Alimentos Queijo Tipo Pecorino Toscano Maturado 500 dias – Casa da Ovelha

Casa da Ovelha Tomme Vaudoise – Pomerode Alimentos

Bronze