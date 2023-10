Clássico de Paris: Les Deux Magots abre unidade em São Paulo

O tradicional Les Deux Magots existe desde 1884 no clássico bairro St. Germain-des-Prés, em Paris. Para quem viaja à capital da França é uma parada praticamente obrigatória. A boa notícia é que não é mais necessário pegar um avião para experimentar os sabores deste ícone francês. Abriu, na última terça-feira, 17, a primeira unidade do café-restaurante em São Paulo.

A casa já estava funcionando, desde o começo de outubro, em sistema soft opening para ajustar atendimento, tempo de cozinha, e preparo dos pratos. É a primeira unidade na América Latina e a quarta no mundo. A marca foi trazida para a capital paulista pelo francês Frédéric Renaut, que convidou seu já sócio, Alexandre Marino, e Antonio Assumpção para se juntarem à operação.

A unidade vai ter um modelo similar ao que é servido em Paris, com café da manhã, brunch, almoço, café da tarde e jantar. A unidade-sede, na França, é mundialmente famosa por reunir famosos artistas que moraram ou passaram pela capital francesa como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Ernest Hemingway e Albert Camus. Isso transformou o local em um ícone literário e cultural não só parisiense mas de toda a França.

Como é o cardápio e quanto custa?

A base do menu segue o que é servido em Paris, com algumas adaptações para agradar ao paladar brasileiro e garantir os ingredientes mais frescos. Tudo é assinado pelo chef francês Pascal Valero, que acumula uma década de experiência dividida em quatro restaurantes 3 estrelas Michelin.

Os pratos clássicos permanecem com as receitas tradicionais, como o croque-monsieur (R$ 41), o famoso sanduíche com presunto e queijo 'estilo Deux Magots'. Há ainda a versão com ovo, o croque-madame (R$ 46). Os dois são acompanhados de uma salada e servidos a qualquer hora do dia.

A casa tem dois cardápio, um para o café da manhã e outro para almoço e jantar. Alguns itens, como o croque, estão nos dois, e outros pratos apenas em um dos menus, como é o caso do stake tartare (R$ 73) servido ao estilo da casa, e acompanhado com batata fritas, uma das opções de entrada. Nos principais, o filé mignon grelhado, molho com três pimentas, e batatas bolinha (R$ 96) é um dos best sellers.

No menu de café da manhã tem uma seção dedicada aos ovos, apresentados nas mais variadas versões: frito, bénédictine, omelete e mexidos. Os preços variam de R$ 23 a R$ 45 e podem ser acompanhados de presunto, bacon, brioche. O brunch completo, servido aos sábados e domingos, parte de R$ 116 e vem com pães, ovos, salada, queijo, iogurte, doce da estação, além de bebida quente.

Serviço

Endereço: Rua Colômbia, 84, Jardim América, São Paulo. Telefone: (11) 3068-0028. Funcionamento: de segunda a sábado das 8h30 às 23h30; domingo das 8h30 às 22h30.