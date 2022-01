Melhor jogador do mundo: Lewandowski, Messi e Salah são finalistas

O atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, o astro argentino Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, foram escolhidos os finalistas para a premiação de melhor jogador de futebol masculino da Fifa, anunciou a entidade que comanda o esporte nesta sexta-feira.

Lewandowski, que ganhou o prêmio em 2020, marcou um número recorde de gols na liga alemã: 41 na temporada 2020-2021, batendo a marca estabelecida pelo lendário Gerd Müller na campanha de 1971-1972.

Messi encerrou seu jejum de títulos com a seleção argentina em 2021, conquistando a Copa América. O jogador, de 34 anos, também garantiu sua sétima Bola de Ouro no mês passado.

O atacante egípcio Salah é o artilheiro da liga inglesa na temporada, com 16 gols.

A atacante australiana Sam Kerr, do Chelsea, ao lado de Jennifer Hermoso e Alexia Putellas, ambas do Barcelona, são as três finalistas do prêmio feminino.

Kerr ajudou o Chelsea a manter o título da Superliga feminina em 2021, enquanto Hermoso e Putellas foram parte da equipe do Barcelona que conquistou a Liga dos Campeões da Europa e o título espanhol na última temporada.

Os vencedores serão anunciados em 17 de janeiro.