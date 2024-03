10 erros que hóspedes cometem em resorts all inclusive

Kelly Magyarics já esteve em 35 resorts all-inclusive, isto é, aqueles que oferecem todos os serviços e refeições inclusos na diária. Isso é o sonho de muitos viajantes em férias – mas, para aproveitar melhor a experiência, você deve evitar alguns erros comuns. Magyarics listou-os para a publicação norte-americana Business Insider.

Não pesquisar antes de reservar

Apesar de terem mordomias parecidas, os resorts all-inclusive tem perfis diferentes – alguns são para famílias, outros proíbem hóspedes de menos de 18 anos. Outros têm mais foco em comodidades para praias, outros privilegiam suas piscinas. Vale a pena pesquisar em detalhes para ver se a acomodação atende às suas expectativas.

Ignorar opções de quartos VIP e concierge

Alguns resorts oferecem quartos e suítes diferenciados em certas áreas da propriedade, com vantagens que podem incluir serviço de mordomo e lounges, restaurantes, piscinas ou áreas de praia dedicadas para esses hóspedes VIP. Considere essas opções para sua comodidade, caso o resort esteja lotado.

Não fazer reservas para jantar ao fazer o check-in

Você pode ter acesso a uma série de restaurantes em seu resort, mas isso não significa que você pode chegar ao balcão de atendimento e automaticamente conseguir uma mesa, especialmente nos horários de pico do jantar. Para evitar decepções, reserve mesas logo depois de fazer o check-in.

Encher o prato no buffet antes de conferir todas as opções

Resorts all-inclusive são frequentemente conhecidos por buffets extravagantes a qualquer hora do dia. O melhor conselho é resistir à tentação e dar uma volta completa, todos os dias, nos buffets, para priorizar coisas que nunca experimentou.

Esquecer de trazer uma caneca térmica

Copos térmicos mantêm as bebidas geladas por muito mais tempo e reduzem o número de viagens ao bar. Além disso, são uma melhor opção para o meio ambiente do que copos plásticos descartáveis.

Não dar gorjeta

Alguns resorts all-inclusive convidam os hóspedes a "deixarem suas carteiras em casa". Mas, a menos que a propriedade onde você está hospedado tenha uma política rígida contra isso, pequenas gorjetas podem fazer toda a diferença. Dar gorjeta ao barman ou a garçom fabuloso é um gesto simpático. E não se esqueça da equipe de limpeza, que mantém seu quarto limpo.

Pedir bebidas de forma errada

Você tem acesso a muitas bebidas em resorts all-inclusive, mas nem todas são boas. Uma dica é optar pelo bar do lobby, que tende a estocar licores de alta qualidade. Outra é melhorar sua piña colada solicitando-a com rum escuro ou envelhecido em vez de branco, o que lhe dá muito mais sabor.

Investir todas as fichas em bebidas frutadas e congeladas

Uma piña colada é deliciosa — mas se você continuar indo ao bar da piscina para pedir misturas congeladas, acabará bebendo um milhão de calorias. Misture as coisas com um destilado misturado com água com gás ou uma água com gás. E não se esqueça de se hidratar com água de verdade para lidar com os efeitos de calor, sol e álcool.

Não aproveitar as comodidades em propriedades do complexo

Alguns resorts fazem parte de complexos expansivos com várias propriedades adjacentes de propriedade e operação da mesma empresa-mãe. Se sua estadia incluir reciprocidade, você terá acesso a outras instalações como piscinas adicionais, academias, áreas de praia e restaurantes. Fazer uso delas é uma ótima maneira de fazer parecer que suas férias incluem estadias em vários hotéis.

Não usar os esportes aquáticos não motorizados

Embora aluguéis de Jet Ski e hoverboard possam ser caros, o uso de coisas mais simples como pranchas de stand-up paddle, caiaque e boias geralmente está incluído no preço de uma estadia all-inclusive. Vista um colete salva-vidas e experimente!