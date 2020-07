Marina Ruy Barbosa lança marca de moda – e coleção esgota em um dia

O anúncio, claro, foi feito em sua conta no Instagram, em um post com ALERTA TEXTÃO. “Amo incondicionalmente ser atriz (e já tô cheia de saudades de atuar e isso não vai mudar). Mas paralelamente preciso dar espaço a outras mulheres que habitam dentro de mim.” Ao longo do texto, Marina Ruy Barbosa avisa: está lançando sua própria marca de moda, chamada Ginger, uma referência aos seus próprios cabelos ruivos.

Marina aproveitou a pausa forçada pela pandemia do coronavírus para realizar o antigo projeto. Junto com a sócia Vanessa Ribeiro, a atriz entra no mercado da moda com olhar voltado para sustentabilidade e primeira coleção-cápsula com lucro 100% revertido para a organização social Gerando Falcões. A ideia é lançar peças com matéria-prima e produtores brasileiros, com soluções mais sustentáveis e inteligentes para o consumidor.

Coleção Ginger: cores em tom pastel Coleção Ginger: cores em tom pastel

“Sempre tive uma relação muito próxima com a moda, desde a infância, que se transformou em uma paixão. Construir uma marca é um sonho que venho nutrindo há muitos anos, mas nunca tive tempo de colocá-lo em prática. No momento que a minha rotina precisou desacelerar, tive a oportunidade de fazer uma reflexão e, de certa forma, me redescobrir. Foi o que eu precisava para dar esse passo. Encontrei uma nova forma de me expressar”, afirma a atriz.

Mariana avisa que está à frente de todos os processos, da escolha de tecido à modelagem. A primeira coleção, chamada apropriadamente Prefácio, colocada à venda neste domingo pelo site da marca, tinha peças em algodão orgânico como shorts (vendido a 367 reais), calça (417 reais) e blusa (527 reais), a maior parte em tom pastel, e corte amplo em referência aos anos 1990. Detalhe: todas as peças esgotaram em um dia.

A marca não seguirá os calendários de lançamento tradicionais da moda, avisa Marina. Vanessa Ribeiro, sócia da atriz, é formada em publicidade. Ao lado da dupla está o designer de moda Leandro Benites, que assume o cargo de diretor de estilo.

Campanha Ginger: formas amplas e confortáveis Campanha Ginger: formas amplas e confortáveis

A primeira coleção-cápsula da marca nasce com propósito. Todos o lucro das peças será doado para a organização Gerando Falcões, da qual Marina é madrinha e apoiadora. Liderados por Eduardo Lyra, os projetos são focados em esporte e cultura para crianças e adolescentes e qualificação profissional para jovens e adultos.