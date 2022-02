Marca de tequila de The Rock fecha acordo com gigante alemã

A Teremana, marca de Tequila fundada por The Rock (a.k.a. Dwayne Johnson) em 2020, está pronta para iniciar sua expansão global após fechar parceria com a gigante alemã Mast-Jägermeister, que passará a ser a distribuidora exclusiva da marca do astro de Hollywood em todo o mundo.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Os termos comerciais do acordo fechado na semana passada não forma divulgados pelas marcas, mas sabe-se que, além de ficar responsável pela distribuição da Teremana, que hoje é restrita à América do Norte, a Mast-Jägermeister, fundada em 1878, também atuará para trazer sua experiência secular em vendas, marketing e logística ao produto de The Rock.

"Agora estamos entrando em nossa “Parceria Legacy” com os nossos parceiros de distribuição global, Mast Jägermeister, depois de assinar um dos maiores acordos da história de destilados", escreveu The Rock em sua conta no Instagram.

Descrita por The Rock como "a tequila do povo", a marca foi fundada pelo ator com os veteranos da indústria de bebidas americana Jenna Fagnan e Ken Austin. Atualmente, a Teremana atua nos Estados Unidos, Canadá e México, país onde a tequila é produzida.

A empreitada etílica de The Rock não se restringe ao ator quando o assunto é Hollywood. Diversos artistas têm seguido esse caminho nos últimos anos. O ator e roteirista Ryan Reynolds, por exemplo, vendeu sua marca Aviation Gin para a Diageo por mais de 600 milhões de dólares em 2010. Já George Clooney e Rande Gerber se deram ainda melhor: em 2017 eles venderam a fabricante de tequila Casamigos por 1 bilhão de dólares, também para a Diageo.