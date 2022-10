Mais plantas em casa? Saiba como montar um jardim vertical na varanda

A varanda precisa ser receptiva e agradável, o local perfeito para relaxar e se conectar com a natureza. E a melhor forma de garantir essas características na decoração é por meio do jardim vertical.

As plantas melhoram a qualidade do ar, deixando os ambientes mais frescos em dias de calor intenso e super agradáveis para receber os amigos durante o verão, e formam uma barreira acústica, evitando que os vizinhos ouçam tudo que acontece no seu lar.

Ter um jardim vertical na varanda vai além da estética. É uma forma de trazer a natureza para dentro de casa e aumentar a positividade do ambiente. Selecionamos algumas ideias que podem ser usadas em diferentes projetos de varanda para te inspirar.

Ganhe espaço na varanda gourmet

O jardim vertical é a opção ideal para projetos compactos - especialmente na varanda, em que cada metro quadrado precisa ser planejado para atender diferentes necessidades.

Escolha uma das paredes da varanda para instalar a estrutura de jardim vertical e trazer o frescor e beleza das plantas para o design do espaço.

Dica: o jardim é perfeito para ficar perto das poltronas e espreguiçadeiras da varanda gourmet. Vale a pena pensar nesse conjunto ao definir o material dos móveis e os tipos de plantas que fazem parte da decoração - assim a harmonia prevalece.

Aproveite para fazer uma mini horta

Por ser um ambiente arejado e iluminado, a varanda é o espaço ideal para cultivar hortaliças e temperos variados, como hortelã, manjericão e pimentas.

A vantagem de fazer uma mini horta no lugar de cultivar flores é que ela não ocupa muito espaço na decoração e pode ser feita em qualquer cantinho da varanda.

Compre vasos e floreiras com identificação de cada tipo de hortaliça. Isso facilita na hora de cuidar das sementes e retirá-las fresquinhas para fazer parte das receitas caseiras.

Decoração natural e privacidade na área externa

O jardim vertical é um excelente elemento decorativo para área externa e, ainda por cima, pode auxiliar na privacidade da sua família.

Caso sua varanda tenha um ofurô ou piscina, como o projeto abaixo, monte o jardim vertical nas paredes próximas à área molhada - é a melhor forma de garantir maior privacidade no espaço.

Folhagens de cores incríveis

A decoração precisa de um toque de cor? Aproveite para plantar folhagens e flores de cores variadas no jardim para conquistar um efeito natural e charmoso na varanda.

No lugar de usar apenas uma espécie de planta para compor o jardim vertical, plante mais de um tipo. Porém, pesquise por espécies que exigem cuidados similares, assim você consegue cuidar de todas as plantas de modo equilibrado.

Dica: procure por plantas que gostam de meia sombra (luz indireta) e não exigem regas constantes. Elas costumam ser mais resistentes à mudanças climáticas e se desenvolvem bem na varanda.

Qualidade de vida

Ter plantas na decoração traz boas energias da natureza para dentro de casa.

Não pense que estamos falando isso por falar, é um fato. As flores e folhagens ajudam a limpar o ar e conservam a umidade do ambiente, atraindo pequenos visitantes para sua decoração, como o beija-flor, passarinhos e borboletas. É um paraíso, não acha?

As 5 melhores espécies para compor um jardim vertical

O ideal é investir em plantas que gostam de sombra e água fresca - ou seja, que exigem poucos cuidados diários.

Para te ajudar a conhecer um pouco mais sobre o universo das plantas, separamos aqui 5 espécies que se desenvolvem bem no jardim vertical da varanda. Escolha sua favorita (ou use todas elas para fazer um painel impressionente!):

Jiboia : pertence à família das trepadeiras e se adapta bem em locais com pouca luminosidade. As regas precisam ser constantes em épocas mais quentes. Antúrio : famoso pela folha vermelha em formato de coração, o antúrio é uma planta que requer solo rico em matéria orgânica, sombra e regas mais constantes. Orquídeas : brancas, cor de rosa, amarelas… as orquídeas são conhecidas pela variedade de cores e resistência. Plante-as em conjunto com outras espécies para dar um toque de cor maravilhoso no espaço. Elas gostam de ambientes iluminados e regas moderadas. Samambaia : é uma planta que preenche qualquer espaço da casa. O mais interessante é que há uma grande variedade de espécies de samambaia e você pode usar várias delas para compor um jardim vertical bem completo. Podemos destacar: Avenca, Samambaia azul, Renda francesa e Renda portuguesa. Colar de pérolas : essa suculenta tem folhas que parecem pérolas que caem de seus vasos. É perfeita para decorar a parte mais alta do jardim vertical ou vasos supensos.

Essas dicas de decoração foram criadas pela Equipe da Viva Decora.

