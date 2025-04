Vão Livre do Masp ganha nova vida com atividades esportivas gratuitas

A partir de 27 de abril, o Vão Livre do Masp, localizado no coração de São Paulo, se transforma em um novo centro de práticas esportivas, em uma parceria inédita com a Decathlon. A iniciativa visa promover a inclusão, democratizando o acesso ao esporte e à atividade física, além de ampliar as possibilidades de convivência para as mais de 1,5 milhão de pessoas que circulam pela Avenida Paulista todos os dias.

A programação esportiva será totalmente gratuita e contará com atividades como treino funcional, ioga, spinning, krav magá, corrida, entre outras modalidades para todos os níveis de prática. O objetivo é proporcionar uma experiência completa de bem-estar, respeitando as necessidades de cada participante, desde iniciantes até praticantes mais avançados.

Para tornar o espaço ainda mais acolhedor, a cada mês será montada uma estrutura temporária com acomodações para descanso, esteiras de ioga, bicicletas, palco para aulas, além de tendas com jogos de mesa. O desenho da ocupação do Vão Livre é inspirado no conceito de playground, fazendo referência à arquiteta Lina Bo Bardi, que idealizou o espaço como um ponto de encontro entre o museu, a cidade e a arquitetura, trazendo o conceito lúdico para a convivência pública.

De acordo com Liana Kerikian, CMO da Decathlon Brasil, a marca vê esse projeto como uma forma de expandir seu impacto social, promovendo o esporte e a inclusão para todos. "Acreditamos que o esporte tem o poder de transformar vidas, e queremos proporcionar isso ao maior número possível de pessoas. O Vão Livre é o cenário perfeito para isso", afirma.

Com o apoio da arquitetura de Lina Bo Bardi, o Vão Livre já é um espaço que representa a democratização da cultura. Agora, com a chegada dessa nova proposta de ocupação, ele se torna um ambiente ainda mais versátil, unindo arte, esporte e bem-estar. A partir de agora, o Vão Livre será não apenas um ponto de visitação cultural, mas também um local de encontro para aqueles que buscam uma vida mais ativa e saudável.

Serviço: Data: Domingo, 27 de abril Horário: Das 7h30 às 16h Local: Vão Livre, Edifício Lina Bo Bardi, Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista, São Paulo. Veja a programação completa.