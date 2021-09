Luis Gustavo Blanco, eterno Vavá, de Sai de baixo, morre aos 87 anos

O ator Luis Gustavo Blanco morreu aos 87 anos, em Itatiba (SP), por complicações decorrentes de um câncer no intestino – desde 2018, fazia tratamento para a doença, de acordo com o G1. Na televisão, atuou pela primeira vez na novela Se o Mar Contasse, da TV Tupi, em 1964, e participou de grandes sucessos, como o programa Sai de baixo, na TV Globo, onde interpretou Vanderlei Mathias, o Vavá.

Nascido em Gotemburgo, na Suécia, e filho de pais espanhóis, Luis Gustavo Blanco trabalhou durante cinco anos como contrarregra, auxiliar de iluminação e cinegrafista, antes de finalmente passar à frente das câmeras. Desde então, também foi assistente de direção na TV Vanguarda, no interior de São Paulo, e teve passagem pela TV Bandeirantes. Em 1982, retornou à TV Globo para a novela Elas por Elas.

O artista era casado com Cris Botelho, pai de Luis Gustavo Vidal Blanco (fruto do relacionamento com Heloísa Vidal), e de Jéssica Vignolli Blanco (fruto de seu casamento com a falecida atriz Desireé Vignolli), avô de Marina Hoagland Blanco Buzzone. Luis Gustavo Blanco também era tio de Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes, filhos de Cassiano Gabus Mendes – colega de trabalho do ator na TV Tupi.

Com currículo repleto de trabalhos, apenas nas últimas duas décadas participou das novelas O Beijo do Vampiro, em 2002; Começar de Novo, em 2004; O Profeta, em 2006; Três Irmãs, em 2008; Cama de Gato, em 2009; A vida da gente, em 2011; Joia Rara, em 2013; e Êta Mundo Bom!, em 2016. Atuou pela última vez na TV Globo em Brasil a Bordo e Malhação: Vidas Brasileiras, ambos exibidos em 2018.