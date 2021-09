Love Story: ícone da noite de SP reabrirá sob o comando de Facundo Guerra

Consagrado na noite paulistana por dar uma nova alma a espaços esquecidos e deteriorados de São Paulo, o empresário Facundo Guerra acaba de assumir uma nova empreitada. Repetindo a sociedade de sucesso com o também empresário Caire Aoas (Bar Brahma, Bar dos Arcos e outros), a dupla arrematou a Love Story, tradicional casa de entretenimento adulto no centro, por 200.000 reais.

Segundo o colunista Rogério Gentile, da Folha de S. Paulo, o leilão aconteceu em julho e a compra "está condicionada ao sucesso da locação do imóvel no qual a boate funcionava". O contrato deve ser assinado já na próxima semana e o plano, claro, é reabrir "a casa de todas as casas", que tem 28 anos de história, nos próximos meses.

Em 2018, com uma dívida que já beirava os 2 milhões de reais, a Love Story entrou em recuperação judicial, mas não conseguiu honrar os compromissos com os credores. Com isso a falência foi decretada e o leilão realizado. A operação contempla a casa e tudo que estiver dentro dela, incluindo bebidas e os famosos letreiros de neon – que, seguindo uma tradição do Facundo, certamente serão mantidos na reabertura.

Desde quando abriu o Vegas Club em 2005 na Rua Augusta, que abriu os caminhos para que a famosa rua se tornasse novamente um ícone da noite paulistana, Facundo Guerra continuou investindo em "palcos" que se tornaram parte do imaginário coletivo da cidade, como o Mirante Nove de Julho, o Blue Note no Conjunto Nacional e o Bar dos Arcos, nos porões do Theatro Municipal.