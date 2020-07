Lollapalooza terá versão online com Paul McCartney, The Cure e Josh Homme

O festival de música Lollapalloza divulgou nesta segunda-feira a lista de artistas que devem se apresentar em uma versão online do evento, que acontecerá no Youtube entre os dias 30 de julho e 2 de agosto. Devido à pandemia do novo coronavírus, o evento não pode ser realizado como havia sido previsto, em Chicago, nos Estados Unidos, nesses mesmos dias.

Entre os principais nomes da lista, que terá mais artistas divulgados na próxima quarta-feira, estão o ex-beatle Paul McCartney, a banda The Cure e o cantor Josh Homme, da banda Queens Of The Stone Age. A banda Imagine Dragons também vai participar.

A versão brasileira do festival foi adiada para dezembro e ainda continua marcada, apesar de haver pouca perspectiva para a permissão de grandes aglomerações no mundo, como shows, antes de a pandemia do coronavírus ter sido ultrapassada.

Veja a lista completa: