Livraria aposta até em perfumes nos livros para atrair leitores

Cerca de 7,5% foi o crescimento registrado nos três primeiros meses de 2022 no volume de livros vendidos no Brasil comparado com o mesmo período o ano passado, com receita gerada em torno de R$ 662 milhões, segundo dados divulgados por meio do Sindicado Nacional dos Editores de Livros (SNEL).

Apesar de, segundo pesquisas, o Brasil estar ainda distante do ranking mundial de público que mais lê, a percepção é que o cenário está se desenvolvendo. Prova disso foi a lotação durante a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em julho, com ingressos esgotados e com visitas de cerca de 660 mil pessoas.

Em Santa Catarina, acaba de inaugurar o espaço "multicultural": a | livraria de mais de 150 m2 de área e que abriu as portas no início de julho com cerca de 2 mil exemplares de várias categorias (autoajuda, história, sociologia, vendas, negócios, romance, infantil e juvenil, poesia e outros).

Estão disponíveis desde os clássicos de Machado de Assis, Richard Bach e Paulo Nagai, passando pelas famosas coleções como as de JK Rowling até títulos de Dostoiévski. a | livraria está localizada no BravaMall, shopping da famosa Praia Brava no município catarinense de Itajaí, vizinha de Balneário Camboriú, e que recebe público das mais diversas partes do país e do exterior.

Entre as inovações, já no período do lançamento, está a “aromaterapia nos livros”. Segundo a fundadora e empresária Miriam Pinheiro, essências estão sendo desenvolvidas para vários tipos de gêneros. “Aromas que remetem amor, tranquilidade, criatividade e outros sentimentos serão borrifados e direcionados para o tema específico do livro. É o despertar dos sentidos”, anuncia.

"É perceptível que o comportamento do público brasileiro tem mudado nos últimos anos, especialmente com a pandemia. As pessoas estão buscando por mais qualidade de vida tanto em termos físicos quanto culturais e psicológicos. A leitura, além de um meio fantástico de diversão, te ensina ou te transporta para cenários diferentes, mexe com o imaginário e com variados sentidos. O ato de pegar, de 'folhear', de cheirar, por exemplo, também faz parte da experiência", diz Miriam Pinheiro, idealizadora e fundadora do espaço.

Amante da leitura, Miriam é empresária de sucesso reconhecida internacionalmente pelos trabalhos impecáveis no ramo de construção civil e designer de interiores conectada com arte. É especialista em psicologia, poeta e escritora e tem como propósito difundir, compartilhar conhecimentos e valorizar a cultura e os talentos locais.

"Queremos trazer ao Brasil muito mais do que uma loja de livros. Trata-se de um espaço para compartilhar. Já estamos planejando uma agenda com inúmeras atividades envolvendo público de várias faixas etárias como: lançamentos de livros, aulas de pintura em tela, saraus, projetos sociais, clubes sobre cinema e música e outros. Neste ambiente, inclusive, também estilizamos um piano antigo que chama a atenção. Pintamos o piano de verde oliva, fora do usual, com o objetivo de ambientar a arte, e também oportunizar que o público toque, aprenda e se encante com a música, o som”, afirma Miriam.

Segundo ela, o objetivo também é valorizar os artistas locais, o talento brasileiro, com a promoção de mostras, oficinas, lançamentos e apresentações. “Tudo o que é ligado à arte é muito bem-vindo. Desejo que as pessoas possam utilizar o espaço e compartilhar cultura e informações. É um celeiro de oportunidades", complementa.

Serviço:

a | livraria

Funciona diariamente das 11h às 22h.

Endereço: BravaMall, R. Delfim Mário de Pádua Peixoto, 500 - Praia Brava, Itajaí – SC

Instagram: @a.livraria.bravamall

