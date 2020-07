Ligue Djá: Netflix lança doc sobre trajetória e sumiço de Walter Mercado

Nesta quarta-feira, a Netflix colocou em seu catálogo um documentário sobre a trajetória do astrólogo porto-riquenho Walter Mercado, famoso na década de 1990 por seus trajes exóticos, o sotaque gringo e suas previsões sobre o futuro. O filme, que investiga o sumiço da lenda no auge da fama, relata a infância de Mercado no interior de Porto Rico onde ele já começava a impressionar a comunidade local com “pequenos milagres.”

Presença constante em comerciais de TV, o astrólogo teve de lidar com a homofobia durante sua carreira e com especulações sobre suas preferências sexuais. Seus sumiços seguidos, assim como teorias de conspiração, também são abordados no filme. No Brasil, Mercado ficou conhecido pelas propagandas de TV veiculadas no SBT com o famoso bordão “ligue djá”. O país era o segundo maior público de Mercado.

Walter Mercado morreu em 2019 aos 87 anos por insuficiência renal. Sua saúde teria sido abalada pela separação com seu então empresário, Bill Bakula.

Ligue Djá — o lendário Walter Mercado já está disponível na plataforma de streaming. Assista ao trailer: