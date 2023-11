La Liste: 12 restaurantes brasileiros estão entre os mil melhores do mundo

A edição de 2024 do guia francês La Liste premiou 12 restaurantes brasileiros nesta semana. A Casa do Porco foi escolhido como o melhor restaurante do Brasil. Com pontuação 97,5, o estabelecimento de Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda no Centro de São Paulo segue sendo o brasileiro mais bem colocado no ranking anual que elege os melhores endereços gastronômicos do mundo.

Neste ano Janaína também foi eleita a Melhor chef mulher da América Latina pelo Latin America's 50 Best Restaurants.

Com base na compilação de mais de mil guias e publicações, além de milhões de avaliações online, o La Liste estabelece pontuações que geram um ranking global de mil restaurantes escolhidos por críticos gastronômicos por todo o mundo.

Avaliações de diversas publicações especializadas são reunidas em um gigante banco de dados, e cada pontuação de análise é convertida em uma nota padrão, variando de zero a 100. Também integram a nota as avaliações de clientes online, com um peso de 10% no resultado final do “La Liste”. Os restaurantes são então classificados de acordo com a pontuação obtida.

“Estar entre restaurantes tão estrelados, requintados e elitizados faz com que tenhamos a esperança de que cada vez mais cozinhas brasileiras estarão nessa lista. A missão é fazer com que guias, foodies e especialistas olhem mais para restaurantes inclusivos, sociais e que eles façam cada vez mais parte desse mundo tão restrito da alta gastronomia. É uma alegria imensa olhar e fazer parte de tudo isso. O futuro é inclusão, acessibilidade e diversidade. O La Liste há quatro anos vem alinhado com essa tendência inevitável da natureza”, disse Janaína Torres Rueda, após a premiação.

Chefs promissores

Já a chef Tássia Magalhães, do Nelita, foi eleita como uma das vencedoras na categoria “New Talent of the year Award”, que reconhece os chefs mais promissores de 2024. Tássia é a única chef do Brasil e da América Latina premiada na categoria este ano.

“Receber este reconhecimento é uma honra indescritível. É muito gratificante ver onde a paixão pela gastronomia me trouxe. Estar ao lado dos talentosos chefs premiados neste e em outros anos, que representam a promessa de excelência da gastronomia, é inspirador e motivador para seguir adiante”, conta Tássia Magalhães.

Nascida em Guaratinguetá, São Paulo, Tássia, de 34 anos, se formou no Hotel Escola Senac Campos do Jordão, aos 19 anos. Começou sua jornada no restaurante italiano Pomodori, na área de confeitaria. Ainda jovem, viajou pela Europa, e passou por restaurantes renomados, como o dinamarquês Geranium (três estrelas Michelin), Kadeau (expoente da gastronomia dos Novos Nórdicos), Amass e na sofisticada confeitaria Summerbir.

Atualmente, Tássia é sócia e chef do Nelita, aberto em maio de 2021, em Pinheiros, onde pratica uma cozinha italiana autoral e fine dining. Em dezembro de 2022, pouco mais de um ano após sua inauguração, o Nelita estreou no Latin America's 50 Best Restaurants, conquistando a 39ª posição.

Desde fevereiro de 2023, a chef também está à frente do Mag Market, boulangerie de produção artesanal localizada no Itaim Bibi, com inspiração na pâtisserie francesa, mas com ingredientes brasileiros e que contempla delícias requintadas de padaria, confeitaria e, em especial, de viennoiserie.

Os melhores restaurantes do mundo, segundo o La Liste

Sete restaurantes de seis países receberam a pontuação máxima, 99,5 pontos no ranking. Em primeiro lugar está o Le Bernardin, restaurante localizado em Nova York comandado pelo chef francês Eric Ripert.

Também estão empatados os restaurantes L'Enclume — Simon Rogan, em Grange-over-Sands, Reino Unido, Guy Savoy, em Paris, França, La Vague d'Or — Le Cheval Blanc, em Saint-Tropez, França, Schwarzwaldstube, em Baiersbronn, Alemanha, Lung King Heen, em Hong Kong, China e Sushi Saito, em Minato-ku, Japão.

As chefs Tássia Magalhães e Janaína Torres Rueda.

Os melhores restaurantes brasileiros, segundo o La Liste

A Casa do Porco (SP) – 97,5 pontos

Maní (SP) – 97 pontos

Lasai (RJ) – 96 pontos

D.O.M (SP) – 95 pontos

Oteque (RJ) – 94 pontos

Fasano (SP) – 93,5 pontos

Oro (RJ) – 91 pontos

Ryo Gastronomia (SP) – 79 pontos

Carlota (SP) – 78,5 pontos

Jun Sakamoto (SP) – 78 pontos

Nelita (SP) – 76 pontos

Président (SP) – 76 pontos