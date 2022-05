Justin Bieber está proibido de comprar Ferrari

Justin Bieber é considerado "persona non grata" na Ferrari. Isso significa que o popular cantor canadense não vai poder mais comprar um modelo da famosa casa de automóveis italiana.

Essa punição ocorreu pois Justin Bieber violou o código de ética da Ferrari sobre o uso e manutenção de seus modelos.

O cantante canadense teria negligenciado seu carro, mudando sua cor original e depois o revendeu em leilão.

Justin Bieber esqueceu onde estacionou o seu Ferrari

Os problemas começaram alguns meses depois que Bieber comprou o Ferrari F458, e o deixou em um estacionamento do lado de fora de um clube de Beverly Hills.

Ele esqueceu do local onde teria estacionado o veículo, e ele só teria sido encontrado duas semanas após por um membro de sua equipe.

Não satisfeito, o cantor canadense decidiu mudar a cor de sua Ferrari: de branco (cor original) para azul elétrico. O que, por si só, seria proibido.

Mas Bieber fez pior: pediu a mudança para a empresa West Coast Customs, na Califórnia, e não na sede da Ferrari em Maranello, na Itália, assim como previsto pelo código de ética da casa italiana.

Bieber também mudou as rodas de liga de metal, os parafusos visíveis e a cor do logo do Cavalinho Empinado no volante, que passou do tradicional vermelho – uma característica distintiva da marca italiana – passou a azul elétrico.

A cereja no bolo foi o leilão de 2017, quando o artista vendeu seu Ferrari.

Todos comportamentos considerados inaceitáveis para a Ferrari, que vetou qualquer nova compra de Justin Bieber.

Ferrari proíbe novas compras por parte de Bieber

Justin Bieber é um grande apaixonado por carros.

O cantor canadense de 28 anos tem uma frota de todo respeito, incluindo alguns modelos Lamborghini, Rolls-Royce e Maserati.

Sua coleção também incluía dois modelos da Ferrari: um F430, adquirido quando tinha 16 anos e personalizado em preto fosco, e o F458 adquirido a partir de 2015 e causa da proibição na compra de futuros carros Ferrari.

A partir desse momento, portanto, estrela pop não poderá mais comprar nenhum modelo do carro de luxo italiano.

Mas Bieber está em boa companhia. A lista negra de celebridades que foram banidas pela Ferrari por não cuidar de seus carros, que na verdade mais parecem obras de arte, também inclui o ator Nicolas Cage, o rapper 50 Cent e a socialite Kim Kardashian.