Johnnie Walker aposta em parceria com Adidas para o dia dos pais

Uma dupla formada por Johhnie Walker e Adidas parece um pouco improvável, à primeira vista. São, no entanto, duas marcas icônicas, cada uma no seu universo de atuação. A label da Diageo está unindo força com outros parceiros para celebrar duas datas emblemáticas ao mesmo tempo: seu aniversário de 200 anos e o dia dos pais, no próximo domingo, 9 de agosto.

A marca de uísque traz edições comemorativas em ação na Rappi com Adidas e Chocolat du Jour, além de garrafas customizadas como itens para presente.

“Para iniciar a celebração dos 200 anos da marca lançaremos edições com embalagens comemorativas de Johnnie Walker Red e Black Label em uma ação inédita no superapp Rappi com a Adidas. Acreditamos que não há timing melhor”, conta Juliana Ballarin, Head de Scotch da Diageo.

Com a Adidas, o kit será composto de uma garrafa comemorativa de uísque com um par de tênis e uma camiseta da linha Originals, na linha Johnnie Walker Red Label para compras acima de 499 reais e Johnnie Walker Black Label a partir de 699 reais. A ação teve início esta semana e acontece até o domingo de dia dos pais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

Há ainda opções de garrafas customizadas de Johnnie Walker nas versões Black Label, Gold Label e Blue Label. O cliente pode gravar uma mensagem especial na garrafa de Blue Label, a partir de 979,90 reais, ou estampar uma foto de sua escolha nos rótulos de Gold Label e Black Label, a partir de 229,90 reais e 149,90 reais, respectivamente.

Os kits podem ser encontrados em locais como Empório Santa Maria e Sam’s Club, em São Paulo, e Miami Store e Museu da Gula, em Campinas. A customização das garrafas é feita na hora.

Em parceria com a Chocolat du Jour, a marca oferece kits com bombons harmonizados com o uísque Johnnie Walker nas versões Black Label, Gold Label e Blue Label. As sugestões, que vão de 108 reais a 1.332 reais, estão disponíveis nas lojas Chocolat du Jour em São Paulo.