Qual é a melhor época para ir ao Japão? Veja dicas indispensáveis

O Japão, arquipélago localizado no extremo leste da Ásia, é um destino conhecido pela sua rica história, cultura milenar e uma mistura única de tradição e modernidade. Composto por mais de 6 mil ilhas, o país tem uma enorme diversidade de paisagens, incluindo montanhas, praias e grandes centros urbanos como Tóquio e Kyoto.

A moeda utilizada é o iene yen, e o idioma oficial é o japonês. O país oferece uma infinidade de atrações, desde templos históricos, jardins zen e o famoso Monte Fuji, até as modernas atrações de Tóquio, com seus arranha-céus futuristas, além das mundialmente famosas cerejeiras.

Conheça mais sobre o país e descubra a melhor época para visitá-lo.

Qual é a melhor época para visitar o Japão?

O clima do Japão oscila muito conforme a estação do ano, o que impacta diretamente a experiência do turista. Por isso, conhecer as características climáticas de cada estação pode fazer toda a diferença na sua viagem. Veja:

Primavera (de março a maio)

A primavera é uma das melhores épocas para visitar o Japão, especialmente pela famosa floração das cerejeiras, que ocorre entre março e abril. O clima é ameno, com temperaturas agradáveis, ideais para passeios ao ar livre e visitas aos jardins e parques do país.

Além das árvores, os turistas podem explorar templos e museus, e participar de festivais típicos como o Hanami, onde os japoneses celebram a beleza das flores.

Verão (de junho a agosto)

O verão no Japão pode ser bastante quente e úmido, especialmente em julho e agosto. Embora seja uma época com várias festividades, como o Obon e festivais de fogos de artifício, essas características podem ser desconfortáveis para algumas pessoas.

É também a temporada de tufões, com chuvas intensas em algumas regiões. Caso você decida viajar nesta época, é importante estar preparado para as condições climáticas e planejar passeios ao ar livre no início da manhã ou no final da tarde.

Outono (de setembro a novembro)

Ao contrário do verão, o outono é uma época excelente para visitar o Japão. O clima é ameno e seco, e as paisagens ficam bonitas com as folhas de bordo, que mudam de cor, criando um cenário incrível para quem viaja.

Os meses de outubro e novembro são ideais para aproveitar trilhas, passeios e explorar as montanhas e templos do país. O outono também é marcado pela temporada de colheita do arroz, o que traz uma excelente oportunidade para provar pratos típicos da culinária japonesa.

Inverno (de dezembro a fevereiro)

O inverno no Japão pode ser bastante frio, especialmente nas regiões do norte e em áreas de montanha. No entanto, essa época é excelente para quem gosta de esportes de inverno, como esqui e snowboard, que podem ser praticados nas estações de Hokkaido e nas montanhas de Nagano.

Nas grandes cidades, como Tóquio e Kyoto, o inverno é mais ameno, mas o clima pode ser seco e frio. Durante o inverno, também é possível aproveitar festivais de inverno, como as famosas iluminações de Natal.

A melhor época para visitar as cerejeiras no Japão

Como visto, a melhor época para ver as cerejeiras em flor no Japão é entre o final de março e o início de abril. Essa temporada é muito aguardada pelos japoneses e turistas, com parques e ruas tomadas pelas flores cor-de-rosa, criando um cenário mágico e único.

O pico da floração pode variar de ano para ano, dependendo das condições climáticas, por isso é importante acompanhar a previsão para não perder o momento exato. Tóquio, Kyoto e Osaka são algumas das melhores cidades para desfrutar desse espetáculo natural.

Época de férias escolares no Japão: quando é melhor visitar o país?

A época das férias escolares, que acontece, na maioria dos casos, em janeiro e junho, é um período movimentado no país. Em janeiro, os alunos japoneses também estão de folga, o que significa que muitas atrações turísticas podem estar mais movimentadas, especialmente nos primeiros dias do ano, quando ocorre o "Shogatsu" (Ano Novo Japonês), um dos maiores feriados do país.

Já em junho, as escolas começam a retomar as atividades, mas o clima pode ser mais úmido, já que é a época da temporada de chuvas. Se o objetivo é evitar grandes multidões, junho pode ser uma escolha mais tranquila. No entanto, se a prioridade é vivenciar a cultura japonesa durante um dos períodos mais importantes, janeiro é uma ótima opção.

Quanto custa ficar sete dias no Japão?

O custo de uma viagem de sete dias ao Japão pode variar bastante, dependendo do estilo de viagem e das escolhas do turista. Em média, uma diária em hotel de categoria média custa entre R$350 e R$700. Portanto, a hospedagem para sete dias pode variar entre R$2.450 e R$4.900. Quanto à alimentação, uma refeição simples custa entre R$35 e R$70, totalizando cerca de R$245 a R$490 para uma semana. Passeios pagos, como visitas a templos e atrações turísticas, geralmente custam entre R$25 e R$100, somando entre R$250 e R$500 ao longo da viagem. Se você planeja fazer compras, é possível gastar em média R$350, dependendo do seu interesse. Com isso, o custo total da viagem para sete dias no Japão pode variar entre R$3.295 e R$6.240, sem contar a passagem aérea. Qual o preço de uma viagem para o país?

Por falar nas passagens aéreas, estas têm preços variáveis, dependendo da época do ano e da cidade de saída. Em média, um voo de ida e volta entre São Paulo e Tóquio custa entre R$4.000 e R$7.000, podendo ser mais caro em alta temporada.

Atualmente, não há voos diretos do Brasil para o Japão, sendo necessário fazer escalas em cidades como Doha, Dubai ou São Francisco. O tempo total de voo, incluindo escalas, pode variar entre 20 a 30 horas.

Por que você deve saber disso?

Planejar uma viagem ao Japão exige atenção a diversos detalhes, desde a escolha da melhor época para visitar o país até o controle dos custos envolvidos. Considerando o clima, as festas locais e as atrações turísticas, é possível otimizar a experiência e aproveitar ao máximo o que o Japão tem a oferecer.