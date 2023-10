Cru ou selado? Saiba onde comer diferentes versões de atum em São Paulo

Basta observar alguns menus para ver que o atum se tornou um dos peixes mais pedidos em restaurantes. Seja cru, seja levemente selado, o atum não é mais ingrediente exclusivo de cardápios de restaurantes japoneses e agora brilha em outras cozinhas trazendo sofisticação com sua textura tenra e sabor marcante.

Confira dez restaurantes em São Paulo para apreciar este peixe e variar nas combinações.

Modern Momma Osteria

A casa italiana dos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros oferece duas receitas que têm o peixe como ingrediente principal. De entrada há o Crudo de Atum fresco servido com creme de mascarpone ao limone e crocante de focaccia (R$ 67). Já nos pratos principais está o Atum Fresco semigrelhado com tomates orgânicos, mozzarella de búfala e redução de vinho tinto (R$ 98).

Serviço: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi. SP. Tel.: (11) 930838387. Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros.

O Carrasco

No Carrasco, bar escondido dentro do premiado Guilhotina, há um menu especial para acompanhar os drinques. Dentre as opções, vale aproveitar o Atum Unilateral – atum selado com arroz negro, finalizado com molho de missô e mirtilo (R$ 106).

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros – São Paulo/SP – Telefone: (11) 3031- 0955 | Horário de terça a sábado das 19h às 00h.

Guilhotina

Sob o comando do chef Thiago Cerqueira, o bar que já esteve na 150ª posição na lista do 50 Best Bar também tem boas receitas para acompanhar a coquetelaria afinada. O recente menu elaborado por Cerqueira serve o Crudo de Atum acompanhado de stracciatella (R$ 75).

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone: (11) 3031- 0955 | Horário de terça a sexta das 18h à 01h e sábado das 17h à 01h | http://www.guilhotinabar.com.br

Ella Fitz

O cardápio mediterrâneo pensado pela chef Ana Cremonezi tem uma opção fresca e pouco usual: o Crudo de Atum com Framboesa servido com pistache, hortelã e stracciatella (R$ 74), uma das entradas mais pedidas da casa. O prato refrescante pode ser acompanhado pelos drinques criados pelo bartender Ricardo Barrero.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 332 – Pinheiros. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 16h e das 18h às 23h. Sexta, das 12h às 16h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h.

Èze

Sob comando da chef Uélita Bertani, o restaurante com influências do sul da França tem como entrada o Tartare de Thon: cubos de atum frescos com raspas de limão siciliano e flor de sal, finalizado com coalhada artesanal e ovas de tobiko acompanhado por crispy de mandioquinha (R$ 65).

Serviço: Alameda Tietê, 513 – Jardins – São Paulo/SP – Fone.: (11) 95141-4136 | Horário: Segunda a quinta, 12h às 15h30 e das 19h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 17h.

Murakami

Comandado pelo premiado chef Tsuyoshi Murakami, o restaurante intimista tem menu a la carte no almoço e conta com opções como a dupla de sushi Maguro (R$ 40) ou a dupla Bluefin Toro (R$ 140). Mas a experiência gastronômica vai além da possibilidade do menu coroado por tartufo ou caviar, o chef ainda declama poemas, toca e canta Frank Sinatra e, sempre que possível, conversa em italiano.

Serviço: Alameda Lorena, 1186, Jardins - Fone: (11) 3064-8868 - murakamimu.com.

Trio

O restaurante que fica no 19º andar do E-Tower e tem sob comando da cozinha o chef Diego Gimenez, oferece um prato completo guarnecido com o peixe: Atum Selado servido com quinoa, grãos, castanha de caju, homus de beterraba, avocado, edamame e ovo mollet (R$ 81). O restaurante, que abre apenas para o almoço de segunda a sexta-feira, ainda conta com uma vista panorâmica da cidade de São Paulo.

Serviço: Rua Funchal, 418 - 19º andar do e-Tower - Vila Olímpia, São Paulo | Fone (11) 3040-2200 | Horário segunda a sexta das 12h às 15h.

Punk Cuisine

O moderninho restaurante curitibano, com filial em São Paulo no bairro dos Jardins, apresenta além do cardápio assinado pela chef Gabi Monteiro, um balcão de sushis. Entre as opções de pratos com o peixe está o Usuzukuri de Atum servido com massa de harumaki crocante, massagô e molho ponzu (R$ 52). Os drinques acompanham a refeição com perfeição.

Serviço: Alameda Tietê, 184 - Jardim Paulista, São Paulo – Fone: (11) 99892-2050 | Horário: terça a sábado das 19h às 00h.

Watanabe

No restaurante localizado no Itaim Bibi, Denis Watanabe divide o balcão com o também sushiman Eduardo Takeshi. Por lá, são utilizadas duas espécies nacionais de atum, o Big Eye da região Sul do Brasil e o Yellowfin da região Nordeste do país, além do Bluefin que vem do Pacífico. No menu o peixe é servido em diferentes versões, como o Tartare (R$ 55), o Shissô (R$ 21) ou o Crispy Rice (R$ 41), já no serviço omakase o peixe é servido de maneiras surpreendentes. O restaurante conta ainda com um mezanino para eventos para até 25 pessoas.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 554, Itaim Bibi – Fone: (11) 3167-6200.

Nouzin

A casa dedicada ao brunch, tem como opção o Tartar de Atum servido com avocado e chips de raízes (R$ 48) e a Salada de atum com manga, pepino curado, mix de quinoa e chips de raízes (R$ 65). Para acompanhar o prato, vale pedir drinques autorais como o Earl Grey Sour com vodka infusionada em chá preto, melado, laranja e limão (R$ 35).

Serviço: Rua Padre Carvalho, 204 – Fone: (11) 3816-0210 – Whatsapp (11) 97504-2201 nouzin.com.br.