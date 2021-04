J-Lo e Foo Fighters farão show para financiar vacinas contra Covid

As cantoras Jennifer Lopez e H.E.R. estrelarão uma transmissão global especial por streaming e pela televisão no dia 8 de maio para arrecadar fundos para vacinas contra Covid-19 na esteira do evento de arrecadação "One World - Together at Home" do ano passado, no qual estrelas como Lady Gaga se apresentaram em casa.

"VAX LIVE: The Concert to Reunite the World" será comandado pela cantora Selena Gomez e também contará com Foo Fighters e Eddie Vedder, de acordo com o Global Citizen, grupo de ativismo internacional que organiza o evento.

"Esta é uma oportunidade de convocar líderes mundiais para fazer com que os 27 milhões de profissionais de saúde heroicos de todo o mundo que ainda não têm acesso a uma vacina consigam ter acesso ao longo dos próximos meses", disse o executivo-chefe da Global Citizen, Hugh Evans, à Reuters.

O evento também pleiteará acesso igual a vacinas para todos. "A realidade é que, neste momento, muitas das nações mais ricas estão começando a armazenar vacinas", disse Evans, acrescentando que a transmissão exortará nações a doarem doses excedentes e a darem apoio financeiro ao esquema Covax, que tem apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Aliança Global para Vacinas e Imunização (Gavi).

A Covax pretende fornecer dois bilhões de doses de vacina para países de renda mais baixa até o final de 2021. "A ótima notícia é que já há muitas nações de todo o mundo que estão começando a doar doses", disse Evans. "A Austrália, por exemplo, doou um milhão de doses a Papua Nova Guiné. Sabemos que o governo norueguês decidiu fazer uma doação de doses".